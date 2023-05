A mesterséges intelligencia (MI) képességeit nem ismerő áldozatokat és a bűnüldözőket elképesztő új kihívások elé állítja a technológiai fejlődés, példa rá a múlt hónapban történt kínai eset, amelyről most számolt be a helyi rendőrség – írta a brit The Times.

Fotó: Shutterstock

Egy bűnöző mintegy 215 millió forintnak megfelelő összeget csalt ki a jelentésben Guo néven említett vállalkozótól úgy, hogy egy videóhívásban egyik barátjaként kért tőle segítséget. Az áldozat mit sem gyanított, a csaló a mesterséges intelligencia segítségével olyan valósághűen változtatta meg az arcát és a hangját.

Az eset nyomán a rendőrség nyilvános figyelmeztetést tett közzé, amely nemcsak helyben, hanem a világ más részeiben is hasznos lehet:

„Az embereknek jobban fel kell készülniük az állandóan változó MI-csalásokra. Ne adjunk ki másoknak biometrikai információkat, mint az arcunk és az ujjlenyomataink. Ne osszunk meg túlzott mennyiségben videókat. Használjunk több csatornát, beleértve a telefonhívásokat, hogy meggyőződjünk valakinek az azonosságáról, mielőtt online átutalást indítunk.”

Guo a belső-mongóliai Paotou városában azt gondolta, üzleti ügyben segédkezik: a csaló azt mondta neki, hogy egy másik barátjának van szüksége egy céges számláról érkező utalásra, hogy egy nyilvános tenderen kifizethesse a megkövetelt garanciát. Elkérte Guo bankszámlaszámát, és azt állította – képernyőfotóval igazolva –, hogy a kérdéses összeget a vállalkozó megkapta, mielőtt még ő maga átutalta volna a saját kért pénzét.

A vállalkozó ott követte el a következő hibát, hogy nem ellenőrizte, valóban megérkezett-e az ígért pénz. Átutalta a kért összeget, majd ezt az üzenetet küldte a valódi barátjának: „Megtörtént.” Akkor döbbent rá, hogy becsapták, amikor válaszképp egy kérdőjel érkezett vissza. Előzőleg nem sejtett semmit, hiszen videóhívással beszélték meg az ügyet, amelynek során, mint mondta: „Felismertem az arcot és a hangot, úgyhogy nyugodt voltam.”