A brit politikus szerint, akinek drága elkészíteni egy sajtos szendvicset, az egyen mást

Az emberek ne készítsenek sajtos szendvicset, ha nem engedhetik meg maguknak a hozzávalókat

– mondta Ann Widdecombe korábbi Brexit-párti EP-képviselő. Widdecombe egy beszélgetésben vett részt, ahol elhangzott, hogy

egy házi készítésű sajtos szendvics ára harmadával, 40 pennyvel (körülbelül 170 forinttal) ugrott meg az elmúlt egy évben.

Fotó: AFP

A The Telegraph beszámolója szerint a politikus az év elején csatlakozott a Reform UK euroszkeptikus párthoz, és kitartott amellett, hogy a két számjegyű infláció mellett nincs lehetőség az alacsony élelmiszerárakra. Azt is mondta, hogy a gazdák „folyamatosan” panaszkodtak neki a szupermarketek árai és a polcokon megjelenő növekvő költségek miatt, amikor konzervatív képviselőként Maidstone vidéki választókerületét képviselte. „Az egyetlen módja annak, hogy ezt meg lehessen oldani, ha az infláció csökkenni fog” – mondta. „Nem fog csökkenni az infláció, ha továbbra is inflációs béremelések lesznek” – tette hozzá. Azt is mondta, hogy

a brit fogyasztók legyenek végre felnőttek, és lássák be, hogy az infláció nem csak az Egyesült Királyság problémája.

A politikus úgy fogalmazott, hogy az a legnagyobb probléma, hogy „évtizedek óta infláció nélkül élünk, és erre már úgy tekintünk, mint valamiféle adott jogra”.