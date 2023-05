Oroszország támogatja Szerbiát a koszovói helyzet eszkalálódása fényében, és álláspontja szerint tiszteletben kell tartani a koszovói szerbek jogait és érdekeit – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán újságíróknak.

Fotó: AFP

Figyelemmel kísérjük (a koszovói eseményeket), teljes mértékben, feltétel nélkül támogatjuk Szerbiát, támogatjuk a szerbeket

– hangoztatta a Kreml szóvivője. „Úgy gondoljuk, hogy a koszovói szerbek minden törvényes jogát és érdekét tiszteletben kell tartani és biztosítani, nem szabad teret engedni semmilyen provokatív, a szerbek jogait sértő lépéseknek” – tette hozzá, egyúttal hangot adva Moszkva aggodalmának.

Peszkov szerint nem szerepel a tervek között a Vlagyimir Putyin orosz és az Aleksandar Vucic szerb elnök közötti kapcsolatfelvétel a koszovói helyzet kiéleződése miatt,

de Moszkva és Belgrád között diplomáciai csatornákon keresztül folyamatos a kommunikáció.

A Világgazdaság is megírta korábban, hogy egyre élesebb a konfliktus a szerbek és a koszovóiak között. A konfliktuszónába a KFOR békefenntartói is kivonultak. Három észak-koszovói településen kezdődött a rendőrség és a helyi szerbek közötti összeütközésekkel, a helyzet romlását megakadályozandó, a kérdéses helyekre kivonult a NATO parancsnoksága alatt működő koszovói békefenntartó erő, a KFOR is.

A szóvivő a Kreml támogatásáról biztosított minden olyan lépést, amely elősegíti a Koszovó körül kialakult akut helyzetből való kilábalást, és az összes érintett fél jogainak biztosítását szolgálja. Ugyanakkor Moszkva tapasztalataira hivatkozva kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Európa érvényt akar szerezni a Szerbia és Koszovó között elért megállapodásoknak. Példaként említette azt a papíron maradt kötelezettségvállalást, amelyet 2014-ben három európai külügyminiszter adott Viktor Janukovics ukrán elnöknek, és amely „valójában csak paravánként szolgált ahhoz, hogy később abban az országban puccsot, illegális hatalomváltást hajtsanak végre”. Az orosz elnöki szóvivő kétségeinek adott hangot az Európai Politikai Közösség szerdai kisinyovi csúcstalálkozójával kapcsolatban, rámutatva, hogy egy megosztott Európában, amelyben nincs párbeszéd Oroszország és sok más állam között, lehetetlen teljes körű politikai folyamatról beszélni.

Az Emmanuel Macron francia elnök által kezdeményezett közösség a 27 uniós ország és Nagy-Britannia mellett 19 európai és észak-afrikai államot foglal magában. Peszkov nem akarta kommentálni Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese állásfoglalását, amely szerint a brit kormányhivatalnokok legitim célponttá váltak Oroszország számára. Medvegyev a Twitteren szerdán arról értekezett, hogy London Kijev szövetségeseként minden támogatást megad Ukrajnának, amivel de facto hadüzenet nélküli háborút folytat Oroszország ellen.

Örök ellenségünk, Nagy-Britannia ostobácska hivatalnokainak nem lenne szabad elfelejteniük, hogy a hadviselést szabályozó, általánosan elismert nemzetközi jog, köztük a hágai és a genfi egyezmény, illetve kiegészítő jegyzőkönyveik alapján a modern körülmények között az álláspontjuk úgy minősíthető, hogy a háború állapotában vannak

– írta Medvegyev.