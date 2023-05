1976 októbere és 2019 augusztusa között 22 nő maradványait fedezték fel Belgiumban, Hollandiában és Németországban. A hatóságok megállapították, hogy a legtöbb áldozat erőszakos halált halt.

Fotó: Shutterstock

Valószínűleg a holtesteket és maradványokat nem a szülőhazájukban találták meg, ezért rendkívül nehéz az azonosításuk. Vélhetően ez szándékos volt az elkövetők részéről

– olvasható a holland rendőrség közleményében.

A belga rendőrség egyik munkatársa, Carolien Opdecam a nyomozással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nagy szükségük van az áldozatok személyazonosságára, és ebben kérik a lakosság segítségét.

Az áldozat kiléte sok esetben a kulcsa lehet a rejtély megoldásának

– mondta a nyomozó. Hozzátette, hogy a meggyilkolt nők valószínűleg Kelet-Európából származnak.

A három nemzet hatóságai most összefogtak, hogy az Interpol segítségével előre vihessék a nyomozást – erről a Sky News írt. Az Identify Me (magyarul: azonosíts be engem) hadművelet keretében vonnák be a lakosságot az ügy megoldásába.

Az Identify Me lényege, hogy a hatóságok az Interpolon keresztül nyilvánosságra hoznak adatokat az ismeretlen áldozatokról, és arcrekonstrukciókat társítanak hozzájuk.

A feltáratlan esetek között szerepel egy nő, akinek virágtetoválása volt, és a Groot Schijn folyóban találták meg a belgiumi Antwerpenben. Egy másik áldozat elégett maradványaira a németországi Altena-Bergfeldban egy erdőben bukkantak rá, valamint egy 16–35 éve közötti nő maradványai Amszterdam egyik folyójából kerültek elő egy zsákból.

Az esetek részleteit és az arcrekonstrukciókat az Interpol honlapján lehet elérni. Itt láthatók videók és fényképek olyan tárgyakról, amelyeket az áldozatoknál találtak. Ezek többnyire ékszerek és ruhadarabok. Feltüntették a meggyilkolt nők becsült korát, haj- és szemszínét és egyéb fizikai jellemzőit.

A nyomozók azt kérik, hogy ha valakinek van olyan ismerőse vagy családtagja, aki eltűnt, az nézze át az Interpol oldalán szereplő adatokat, és ha használható információ birtokában lehet, akkor vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal.

Az Interpol egyik munkatársa arról beszélt, hogy a legkisebb információmorzsa is előrébb viheti a nyomozásokat. Mint mondta, a technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy újranyissanak évtizedekkel korábban félbeszakadt ügyeket.