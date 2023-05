Beszéltem Mingma G Sherpával, az én csapatom, az Imagine Nepal vezetőjével. Két turista (oxigén palackkal és teherhordó segítséggel mászók) indult szerda este nepáli idő szerint 22 órakor a csúcsra két nagyon erős serpával. Ha látják Szilárdot, segítik, lehozzák – erről egy magyar hegymászó posztolt a közösségi médiában.

Suhajda Szilárd egy helyszínen készült fotón (Fotó: Suhajda Szilárd / Facebook)

Price Márton Peter azért is bír friss nepáli kapcsolatokkal, mert éppen tíz napja, hogy feljutott a 8848,46 méteres Mount Everestre. Ő úgy nevezett rapid technikával hajtotta végre az expedíciót palackozott oxigénnel és teherhordó segítséggel. A Londonban élő fiatal hobbi hegymászó bejelentése azért reménykeltő hír, mert ez azt jelenti, hogy úton van egy csúcstámadó csapat, ami nem csak a 4-es tábor 7950 méteres szintjéig megy föl, hogy ott várja meg, míg Suhajda Szilárd odaér, hanem tovább megy a 8000 méter fölötti halálzónába.

Amennyiben a 41 éves békéscsabai sportember bajban van, ez a zajló expedíció akár az életet is jelentheti a számára.

A fejleményt Suhajda Szilárd szűk stábjából is nagy örömmel fogadták. Pintér László, a Magyar Hegy- és Sportmászók Szövetségének kommunikációs vezetője megköszönte Price Márton Péter közreműködését és azt írta, hogy bár ők is mozgatják a szálakat és több ügynökséggel is beszéltek, az Imagine Nepal az első csapat, amiről kiderült, hogy még csúcstámadás előtt vannak. Az ő nepáli idő szerinti 22 órás startjuk magyar idő szerint 18:30-at jelent. Kérdés, milyen tempóban tudnak haladni, de akár a hajnali-reggeli órákra feljuthatnak abba a magasságba, ahol Suhajda Szilárdot utoljára bemérték. Ez 8795 méteren történt magyar idő szerint szerda 15:45-kor. Suhajda Szilárd csúcstámadása magyar idő szerint még kedd 21:05-kor startolt el.

A Híradó.hu azt írja: tekintettel az idő előrehaladtára, a nepáli alaptábori logisztikai központ közreműködésével két serpa elindult a 3-as táborból a 4-es tábor irányába. Ez nem mentőakció, csak elébe mennek a gyaníthatóan kimerült magyar hegymászónak. Azonban ez csak a 4-es tábor szintjénél történhetne meg, ezért nagyon fontos Price Márton Péter jelzése, hogy van a hegyen egy csapat, ami egészen a csúcsra tör.

Továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg nem ismert, mi a pozíciója és milyen helyzetben van Suhajda Szilárd. Az ugyanakkor tény, hogy aggodalomra ad okot, hogy nem lehet kapcsolatba lépni vele.