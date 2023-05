A végéhez közeledik a bahmuti csata, ami a Wagner-csoport végét is jelentheti

Május 9-én rég nem látott fordulat történt az ukrajnai fronton. A Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin bejelentette, hogy az orosz reguláris hadsereg 72. különálló motoros lövészdandárja visszavonulásba kezdett Bahmut déli részén. A donyecki városért már 9 hónapja zajlik a harc, ami rengeteg életet követelt mind a két oldalról. Nem sokkal Prigozsin közleménye után az ukrán csapatok megerősítették a hírt, miszerint visszaszorították az orosz katonákat és kulcsfontosságú pozíciókat foglaltak el a Bahmutka folyó nyugati oldalán.

Fotó: AFP

Az ukrán harmadik rohamdandár május 13-án egy videót tett közzé, amin az látszik, hogy az ukrán gyalogság harckocsikkal megtámogatva csekély ellenállás mellett nyomul előre Bahmutnál. Azóta az ukrán erők a város északi részén is sikeresen áttörték az orosz védelmet,

a legfrissebb információk szerint több mint 20 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza.

A visszavonulást az orosz média is megerősítette.

Május 18-án a harmadik rohamdandár arról számolt be, hogy sikerült bejutniuk Bahmut nyugati külvárosába is. Bár a település körül az ukránok vették át a kezdeményezést, a hírek szerint Bahmuton belül a Wagner-csoport zsoldosai orosz ejtőernyős egységekkel továbbra is fölényben vannak – írta a Kyiv Independent.

A városért zajló csata így gyakorlatilag két hadszíntérré vált szét. A település körül az ukrán katonák szorítják vissza az orosz reguláris erőket, miközben a városon belül a Wagner maradéka van fölényben.

Bahmut szinte teljes egészében orosz kézen van, a hírek szerint az ott maradt ukrán védők már csak néhány utcát és lakóházat tartanak a város nyugati szélén.

Mindent összevetve a bahmuti csata a végéhez közeledik. Sokan már most a 21. század legvéresebb összecsapásának tartják ezt a harcot. A küzdelem végkimenetelét nehéz értékelni, de jelen pillanatban megtérülni látszik az ukrán parancsnokság korábban vitatott elhatározása, miszerint a végsőkig tartani kell a várost. Oroszország a hónapokig tartó ostrom alatt rengeteg veszteséget könyvelhetett el, ráadásul az elmaradó siker elkezdte kikezdeni a moszkvai elit összetartását. A Wagner-csoport és az orosz védelmi minisztérium között kialakult feszült viszony jelezheti az oroszok meggyengülését.

Kevesebb emberrel és hiányos felszereléssel verik az ukránok az oroszokat Bahmutnál Újabb visszaszerzett bahmuti területekről számolt be az ukrán hadsereg. Bár az oroszok azt állítják, hogy minden támadást visszavernek a városnál, a kijevi hírek arról szólnak, hogy kegyetlen harcok árán, de visszafoglalják Bahmut elvesztett területeit az ukrán csapatok.

A Wagner utolsó győzelme?

Hamarosan Prigozsin bejelentheti, hogy elfoglalták Bahmutot, de ez a hír aligha lesz örömteli. Hiába áldozta fel a zsoldossereg rengeteg katonáját, a város megszerzése értelmetlennek bizonyulhat.

Fotó: AFP

A Wagner-vezér gyakorlatilag napi szinten ostorozza az orosz reguláris haderőt és a védelmi minisztériumot, amiért a hónapok óta tartó csata ilyen fordulatot vett. Prigozsin május 5-én egy videót tett közzé a közösségi médiában, amin halott katonái láthatók. A felvételen a zsoldosvezér Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt hibáztatta, amiért a harcosai odavesztek a lőszerhiány miatt.

A Wagner bahmuti győzelme az utolsó lehet.

A hónapokig tartó küzdelemben a csoport ereje annyira meggyengülhetett, hogy a továbbiakban nem lehet velük számottevő erőként számolni.

Prigozsin már nem tud új embereket toborozni az orosz börtönökből. Emellett a moszkvai vezetéssel kialakult rossz viszony miatt kétséges, hogy a zsoldossereg utánpótlást kapna a város védelméhez.