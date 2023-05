Hiány alakult ki Szerbiában fegyverszekrényekből, miután a kormány a fegyvertartás szigorítását jelentette be, a szaküzletekben már a várólisták is hosszúak – közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A szaküzletek eladói az RTS-nek azt mondták, hogy a teljes készletet eladták, hiszen senki sem készült arra, hogy ilyen mértékben nő meg az érdeklődés a fegyverszekrények iránt. A legtöbben a kisebb, pisztolyok tárolására alkalmas széfeket keresik, de sokan vásárolnak fegyverlakatot is.

Fotó: Svitlana Hulko

Május 3-án egy 13 éves fiú az iskolájában lelőtte kilenc társát és az iskolaőrt, valamint egy tanárt és további öt diákot megsebesített. A fiú pszichiátriai megfigyelés alá került. Az esetet követően a szerb kormány több intézkedést is kilátásba helyezett. Ezek között szerepel, hogy az ország minden iskolájában állandó rendőri felügyeletet vezetnek be, és megkezdik a büntetőjogi felelősségre vonhatóság alsó korhatárának a 14-ről 12 évre való csökkentését.

Ez utóbbi azért merült fel, mert az iskolai ámokfutó még nem töltötte be a 14. életévét, így a szerb törvények értelmében nem büntethető.

Az iskolai ámokfutás másnapján egy 20 éves férfi gépkarabéllyal lelőtt nyolc embert, és további tizennégyet megsebesített a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén. A férfi beismerte tettét, azt mondta, meg akarta félemlíteni a környéken élőket. Az ámokfutások után a kormány a fegyvertartási és -viselési törvény drákói szigorítását, az eddigi engedélyek felülvizsgálatát, valamint a lőterek ellenőrzését jelentette be. A törvénymódosítás szigorúbb orvosi vizsgálatokra, a pszichoaktív szerek gyakoribb ellenőrzésére, valamint arra is vonatkozik, hogy gyakrabban és alaposabban ellenőrzik, hogy az engedéllyel tartott fegyvereket a biztonsági előírásoknak megfelelően tárolják-e.

Amnesztiát hirdettek Szerbiában az illegális fegyvertartóknak, ha leadják a fegyvereiket Az amnesztia keretében eddig több mint 8500 illegálisan tartott lőfegyvert adtak le Szerbiában

A belügyminisztérium emellett a május 8. és június 8. közötti időszakra fegyverbeszolgáltatási amnesztiát jelentett be, vagyis ha valaki ez idő alatt adja le illegálisan tartott fegyvereit és lőszereit, semmilyen büntetésre nem kell számítania. A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut.