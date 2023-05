Kanada egyik legnagyobb energiatermelője, a Cenovus Energy hétfőn közölte, hogy az albertai erdőtüzek miatt leállította a termelést egyes üzemeiben, csatlakozva több más helyi vállalathoz.

Fotó: CBC News YouTube



Az ország fő olajtermelő tartományában szombaton hirdettek veszélyhelyzetet, a Reuters tudósítása szerint

legalább napi 145 ezer hordónyi kitermelés esik ki, bár az olajipari vállalatok létesítményeit eddig nem érte kár, vagy csak minimális.

Az érintett cégek közül Vermilion napi mintegy 30 ezer hordó olajegyenértékkel egyenértékű kitermelést állított le, a Paramount ötvenezer hordónyit, a Crescent Point Energy 45 ezer hordónyit.

Tartományi illetékesek szerint 108 aktív tűzzel harcoltak a tűzoltók a hétvégén, amelyek közül több mint harmincat minősítettek kontrollálhatatlannak. Majdnem harmincezer embert telepítettek ki otthonából, de sokan nem hajlandók távozni, ami nehezíti az oltást és veszélyezteti a tűzoltókat.

Hasonló problémával küzdenek a szomszédos Brit Kolumbiában is. Bár a következő napokra némi esőt és lehűlést ígér a meteorológia, utána visszatér a szokatlanul nagy meleg és szárazság. További tűzoltókat is várnak a többi tartományból, és Danielle Smith albertai kormányfő egyeztet hétfőn Justin Trudeau miniszterelnökkel.

Egyelőre nem tudni, hogy mennyi kárt okozott a szokatlanul sok tűz, mert az érintett területek egy része megközelíthetetlen. Az biztos, hogy Fox Lake településen húsz otthon mellett leégett a rendőrség épülete is.