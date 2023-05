Az orosz–ukrán háború 462. napja – friss hírek

Ramzan Kadirov bejelentette, hogy átcsoportosítják a csecsen harcosokat a donyecki térségbe. Az Akhmat különleges erők egységeit az ukrán előrenyomulás megfékezésére akarják használni. Az átcsoportosításról Csecsenföld ura a Telegram-oldalán számolt be.

Fotó: Virginie Nguyen Hoang / AFP

A parancs szerint a csecsen harcosoknak a harc közepébe kell ugraniuk Donyeckben. Számos települést kell felszabadítanunk

– írta Kadirov. Hozzátette, hogy már zajlik a csapatok felkészítése a harcra.

Orosz források arról számoltak be, hogy május 30-án az ukrán fegyveres erők 37 ágyúlövedéket lőttek ki Donyeck területére. Az egyik lövedék lakóépületet talált el, egy férfi megsérült – írta az IZ.ru. A portál arról is írt, hogy május 31-én az orosz légideszant-alakulatok elfoglaltak egy kulcsfontosságú ukrán bázist a fronton, de arról nem írnak, hogy Ukrajna melyik részén történt az eset. Emellett az orosz légierő csapást tudott mérni az ukrán különleges erők első rohamdandárjára. Az orosz sereg szerdai közleménye szerint katonákat, fegyvereket és egyéb felszereléseket is megsemmisítettek a bombázásban.

Nem csak az ukránoknak voltak veszteségeik

Orosz portálok szerint a luhanszki területen HIMARS rakéták csapódtak be egy baromfitelepbe. A Tűzszünet-ellenőrző és Koordinációs Közös Központ (JCCC) közleménye szerint az ukránok négy rakétát lőttek ki, a támadásban négy ember életét vesztette.

Ukrán drón okozhatott tüzet egy dél-oroszországi olajfinomítónál Venjamin Kondratyev krasznodari kormányzó szerdai közlése szerint.

A fekete-tengeri Novoroszijksz kikötőjétől nem messze található létesítmény elleni támadás nem szedett áldozatokat, és a tüzet eloltották a tájékoztatás szerint.

Eközben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója közölte, hogy eddig csak a szerencsén múlt, hogy nem történt atomkatasztrófa Ukrajnában. Rafael Grossi szerint a háborúban álló felek nem figyelnek az atomerőművek biztonságára, és bármikor tragédia történhet. Ezzel együtt a NAÜ első embere ígéretet tett arra, hogy