Balogh Péter Hétéves kora óta programozik.

Otthagyta az egyetemet, amit elmondása szerint egyszer sem bánt meg.

Fiatalon, 19 évesen azt hitte, hogy vállalkozó lett, utólag kiderült, hogy olyan startupokat épített, amelyek elbuktak.

Részt vett 1999 és 2002 között a Nokia vezeték nélküli hálózatának első generációs fejlesztésében, szabványosításában. Néhány ötlete azóta is százmilliók életét teszi könnyebbé, amit úgy írt le, hogy klassz érzés.

Alapítója, tulajdonosa, vezérigazgatója volt 2000-tól 2006-ig a PDAmillnak, az első olyan cégnek, amely mobil- és okostelefonokra tervezett játékokat. A társaság több tucat nemzetközi díjat bezsebelt, a weboldal azonban ma már csak múzeumként üzemel.

Társalapítója, tulajdonosa, technológiai vezetője, biztonsági vezetője, majd vezérigazgatója volt 2004 és 2015 között az egyik legnagyobb globális navigációs cégnek, az NNG-nek (NavNGo, azaz iGO my way), amely 100 millió dolláros bevételt generált. A társaság létszámát egy főről 850-ig építette fel, több mint egy évtizeden keresztül, majd kiszállt.

Az utóbbi hét-nyolc évben 45 befektetést számolt össze: akadt, amelyiken sokat nyert, de volt 100 millió forintos bukása is.

A 46 éves milliárdos becsült vagyonáról nincs pontos adat.

Állandó szereplője az RTL-en futó Cápák között című üzleti show-műsornak, amelyben a saját pénzét kockáztatja.

Angyalbefektetőként segít induló startupoknak.

Még az idén tőzsdére viszi új cégét, az STRT Holdingot.