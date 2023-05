Bemutatjuk Zahar Prilepint, a felrobbantott orosz író-politikust

A 47 éves író-politikus autóját szombat délelőtt robbantották fel a Nyizsnyij Novgorodba vezető autópályán. Prilepin súlyos sérüléseket szenvedett, de életben maradt, a kórházban megműtötték. Ma felébresztették az altatásból, családja beszámolója szerint a körülményekhez képest jól van. Az 1975-ben született Prilepin osztagvezetőként szolgált az Orosz Belügyminisztérium különleges rendeltetésű rendőri egységénél, az OMON-nál, 1996-ban és 1999-ben is részt vett a csecsenföldi harcokban.

Fotó: AFP

Miután visszatért a civil életbe, a háború borzalmait mesélte el a Patológiák című debütáló regényében, amely egy különleges alakulatot mutatott be, beleértve az ivászatot és a gyilkosságokat. Ezt követően további öt regényt írt, továbbá számos vers, esszé és cikk szerzője. Könyveit több nyelvre is lefordították – Mert ​mi jobbak vagyunk című műve magyarul is olvasható –, és több díjat kapott. Az írói tevékenysége mellett ellenzéki aktivista lett: kritizálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, kampányolt a szegényekért és élesen kikelt az oligarchák ellen – írja az Al-Dzsazíra.

A Nemzeti Bolsevik Párt tagjaként politizált, a pártot a 2020-ban elhunyt orosz botrányhős, Eduard Limonov alapította és a Szovjetunió helyreállítását, valamint a korrupcióval való leszámolást tűzték ki célul. Azonban minden megváltozott, amikor Oroszország 2014-ben elcsatolta Ukrajnától a Krímet. Prilepin azóta elfogadta Putyin politikáját, és pártot váltott: 2020 februárjában az Igazságért nevű pártalakulat vezetője lett, amely 2021-ben beolvadt a baloldali és nacionalista Igazságos Oroszországba.

Az író-politikus támogatta Oroszország kelet-ukrajnai háborúját, sőt: a Donyecki Népköztársaság egyik zászlóalját vezette 2018 szeptemberéig.

Ezért Prilepint Svájc, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Európai Unió is szankciókkal sújtotta. Egy 2019-es interjúban kifejtette, hogy egysége végzett a legtöbb ukránnal. A tavaly indult orosz támadást is támogatja, fontos szerepe volt a GRAD parlamenti csoport létrehozásában, amely az oroszellenes nézeteket valló kulturális személyiségek azonosítására törekszik, és arra akarja rávenni az államot és a vállalkozásokat, hogy hagyják abba a finanszírozásukat.

Az író-politikus az orosz irodalom két óriásához, Lev Tolsztojhoz és Mihail Lermontovhoz hasonlította magát, mivel mindketten katonaként harcoltak, mielőtt az írni kezdtek. Prilepin szerint Tolsztoj és Lermontov csatlakozott volna az orosz hadsereghez Ukrajnában, ha ma élnének. Az AFP hírügynökségnek 2018-ban Párizsban adott interjújában azt mondta, hogy empátiából harcol, és nem titkolta:

azt szeretné, ha Oroszország minél nagyobb részt elfoglalna Ukrajnából.

Az orosz rendőrök néhány órával a merénylet után elfogtak egy férfit, akit a támadással gyanúsítanak. Kiderült, hogy ukrán állampolgár, és a hatóságok közlése szerint kapcsolatban áll az ukrán titkosszolgálattal is. Az orosz külügyminisztérium Ukrajnát és az azt támogató nyugati államokat, különösen az Egyesült Államokat vádolta az író elleni támadással. Egy magas rangú kijevi tisztségviselő viszont azzal vádolta Moszkvát, hogy megrendezte az incidenst.