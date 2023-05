Berlin: ukrán zászló oké, orosz az nem nem

Tavaly óta komoly vitákat generált Németországban, illetve a fővárosban, Berlinben a zászlóbetiltás. Mint ismert: a tavalyi győzelem napja, azaz május 9. előtt mind az ukrán, mind az orosz, illetve szovjet zászlók használatát egyszerűen betiltották Berlinben.

Fotó: Shutterstock

Idén is ez volt a terv, hogy elkerüljék a konfliktusokat, ám ez most megváltozott, hiszen egy német ügyvéd, Patrick Heinemann szerint sikerült elérniük, hogy az ukrán zászló betiltását jogellenessé minősítsék.

Mit tatkräftiger Unterstützung von @SimHerker von @freiheitsrechte ist es gelungen, die Rechtswidrigkeit des Verbots von 🇺🇦-Flaggen durch die @polizeiberlin am 8./9. Mai für @VitscheBerlin durch das Verwaltungsgericht feststellen zu lassen. Danke für die gute Zusammenarbeit! pic.twitter.com/RPar58pFX9 — Patrick Heinemann (@P_O_Heinemann) May 5, 2023

A tiltás ugyanakkor továbbra is érvényben marad az orosz és a szovjet zászlókra vonatkozóan. A RIA Novosztyi orosz portál fel is háborodott a kettős mércén. A tiltás egyébként csak a demonstrálókra vonatkozik, a diplomaták és a veterán katonák továbbra is használhatják a lobogókat.

Berlin még fellebbezhet a döntés ellen.