A Fehér Ház két bebörtönzött amerikai állampolgárt akar kihozni Moszkvából. Egyikük a The Wall Street Journal újságírója, Evan Gershkovich, akit még márciusban tartóztattak le az orosz hatóságok kémkedés miatt. A fogolycserét az akadályozza, hogy az USA nem tart fogva orosz kémet, aki fel tudna ajánlani fogolycserére.

Az Oroszországban fogva tartott Evan Gershkovich.

Fotó: Natalija Kolesznyikova / AFP

A Biden-adminisztráció most a szövetséges nemzetekkel tárgyal, hogy segítséget kapjon az ügyben. Olyan orosz kémeket keresnek, akiket be lehetne vonni az üzletbe. A CNN-nek szivárogtató amerikai tisztségviselők azt is elmondták, hogy

Joe Biden az Oroszország ellen kivetett szankciók enyhítését is kilátásba helyezheti, ha máshogy nem tudja hazahozni Whelant és Gershkovichot.

A források szerint a kormány most azt méri fel, hogy milyen ajánlattal lehetne felkelteni a Kreml érdeklődését.

Az elsődleges megoldásnak a fogolycserét tartja Joe Biden, ehhez azonban először foglyokat kell szereznie. Állítólag a Fehér Ház már fel is vette a kapcsolatot olyan országokkal, ahol vannak fogva tartott orosz kémek. Ilyen Brazília, Norvégia és Németország, illetve a szovjet blokk több országa.

Az egyik legértékesebbnek tekintett kémet Németországban tartják fogva.

Ő az orosz kémhálózat ezredese, Vadim Kraszikov, akiről úgy tudni, hogy Moszkva nagyon vissza akarja kapni.

A CNN arról írt, hogy a fogolycserebiznisz már régóta szerepel az USA tervei között, azonban Gershkovich letartóztatása felgyorsította a folyamatot.

Paul Whelan már régebb óta van Oroszország markában. Washington igyekezett bevonni őt a Brittney Griner-cserébe, ahol az USA az utolsó áruba bocsátható orosz foglyát adta vissza Moszkvának. Oroszország ekkor megtagadta Whelan átadását.