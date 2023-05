Minden idők legtöbb magánrepülőgépét adhatják el 2023-ban, miközben a magángép-tulajdonosok zöme nem fizeti be a szükséges légi közlekedési adókat, és jetjeik is egyre nagyobb környezeti terhelést rónak a bolygóra – írta a The Guardian.

Az amerikai Institute for Policy Studies (IPS) kutatóintézet és a magasabb vagyonadót szorgalmazó, gazdag magánszemélyekből álló Patriotic Millionaires, azaz Hazafias Milliomosok nevű csoport által összeállított jelentés szerint 2022-ben 5,3 millió magánrepülést bonyolítottak le világszerte.

Fotó: Shutterstock

A globális magánrepülőgép-állomány az elmúlt húsz évben megduplázódott, és 2022-ben rekordot döntött az eladott magánrepülők száma – derül ki a jelentésből.

Az előrejelzések szerint a használt és új magánrepülőgépek értékesítése 2023-ban elérheti a 34,6 milliárd dollárt (27,6 milliárd font), a tavalyi 34,1 milliárd dollárhoz képest.

A milliárdosok közül akadnak azonban olyanok, akik hajlandók lemondani kiváltságos utazási formájukról. Stephen Prince, a Card Marketing Services alapítója és a Patriotic Millionaires alelnöke hajlandó volt arra, hogy eladja magánrepülőgépét.

Mint mondta: a magánrepülőzés összeegyeztethetetlen a környezetvédelem és az emberiség jövőjének szem előtt tartásával.

A milliárdosok és a szupergazdagok magánrepülőzései óriási költséget rónak az átlagos utazókra – emelte ki a jelentés társszerzője, Chuck Collins. Mint mondta, a hétköznapi emberek hozzájárulnak a magángépek légtereinek használatához, miközben a magánjetezők a többi utashoz képest jóval nagyobb mértékben szennyezik a környezetet.

Ha már betiltani nem tudjuk a magánrepülőket, legalább meg kellene adóztatni a használatukat, és a tulajdonosokat rá kellene bírni arra, hogy fizessenek extraadót a környezeti károk ellensúlyozására

– mondta.

Fotó: Shutterstock

A Patriotic Millionaires csoport 10 százalékos adókivetést javasol a használt magánrepülőgépek vásárlására, és 5 százalékos adót az új magánrepülőgépekre.

Mindez 2,6 milliárd dollárnyi adóbevételt jelenthetett volna 2022-ben. A csoport azt is szeretné, ha a magánrepülőkre kivetett üzemanyagadót legalább a duplájára növelnék a kereskedelmi légi közlekedéshez képest.

A milliárdosok közül sokan nem örülnek annak, ha kiderül, merre járnak a magángépeikkel. A Twitter tulajdonosa és a Tesla alapítója, Elon Musk – akit az USA legaktívabb magánjetezőjeként tartanak számon – az év elején felháborodásának adott hangot, amikor egy nyomkövető felfedte magánrepülőgépes tevékenységeinek részleteit.

Musk 2022-ben 171-szer repült privátgépével – a legrövidebb útja mindössze hat percet vett igénybe –, több mint 800 ezer liter üzemanyagot égetett el, és több mint 2000 tonna szén-dioxid-kibocsátásért volt felelős. A milliárdosnak tavaly 4 millió dollár pluszadót kellett volna megfizetnie, ha a javasolt adóemeléseket végrehajtják.

