Szervátültetettek: átadnánk, amire az új életesély tanított Onnan jött a gondolat, hogy a rendszeres testmozgás a szervátültetettek számára nagyson fontos, és szerettük volna felhívni erre az átlagemberke figyelmét is – mondta a Világgazdaságnak Dr. Grózli Csaba, az ötletgazda, a programot szervező Magyar Szervátültetettek Szövestége stratégiai- és orvos igazgatója. A mozgás fontos, és az is egy fontos üzenet, hogy bárki válhat szervátültetetté, és ezt az üzenetet a programon keresztül többszázezer ember felé tudjuk közvetíteni. Óriási siker a program, és egy civil szervezetnek rendkívül nehéz úgy a figyelem középpontjába kerülni, mint ahogy most velünk ez történt. Ez egy módja meghálálni az új életet, és továbbadni az átlagembereknek, akik mindannynian kerülhetnek a szervátültettek helyzetébe.