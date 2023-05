Már két hónapja kilépett az Egyesült Államok vezette, a Vörös-tenger és a Perzsa(Arab)-öböl térségét felügyelő tengerbiztonsági koalícióból az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be az ország szerdán. Az arab ország a döntést azt követően hozta meg be, hogy felülvizsgálta biztonsági kapcsolatait minden érintett féllel – derül ki az ország külügyminisztériumának közleményéből, melyről a WAM helyi állami hírügynökség számolt be.

Fotó: Morteza Nikoubazl / AFP

A tájékoztatás szerint Abu-Dzabi elkötelezett a párbeszéd és a diplomácia irányában a régió biztonságának és stabilitásának erősítése érdekében, valamint továbbra is kiáll a nemzetközi jog által szabályozott tengerbiztonság mellett.

Az Egyesített Tengerészeti Erők (Combined Maritime Forces, CMF) célja a térségben zajló kalóz- és terroristatevékenység elleni küzdelem. Mivel itt halad át a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala, ez különösen fontos, azonban

az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség erősödése óta több hajót is támadás ért.

Irán két hét alatt két olajszállító tartályhajót is lefoglalt a Hormuzi-szoros mellett. A szoroson keresztül halad át a világ teljes olajszállításának mintegy 20 százaléka az Ománi-öböl és az Indiai-óceán irányába. A térségben az utóbbi években több incidens történt az iráni Forradalmi Gárda és különböző felségjelű hajók között, a feszültség veszélyezteti a hajózás biztonságát is.

Abu-Dzabi többször jelezte, hogy kevésnek érzi az amerikaiak által nyújtott biztonsági szolgáltatásokat, míg Washington arra kérte az olajállamot, hogy ne segítsen Oroszországnak a szankciók kijátszásában.