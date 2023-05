Eltűnt az eredeti Covid–19-törzs, a WHO új ajánlást adott ki a vakcinákra

Az idén előállított koronavírus elleni vakcináknak már képesnek kell lenniük felvenni a harcot a vírus XBB-variánsaival is, így az XBB.1.5 és az XBB.1.16 ellen is hatékony védelmet kell előállítaniuk – derül ki az Egészségügyi Világszervezet, a WHO legfrissebb, csütörtökön kiadott ajánlásából.

A javaslatot azután hozták, hogy a legújabb adatok szerint az emberekből teljesen eltűnt az eredeti, Covid–19-nek keresztelt vírustörzs, így az ellen már nem kell hatékonynak lennie a vakcinának, hiszen ezek a változatok már gyengék az új variánsok ellen. A nagy gyártók egyébként, mint a Pfizer-BioNtech, a Moderna vagy a Novavay, már jó ideje át is állt ennek megfelelően olyan oltásokra, amelyek az XBB ellen képesek hatékonyan harcolni – írja a Reuters.

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) szintén összehívott júniusra egy ülést, amelyen a vakcinákba helyezendő vírustörzseket vennék górcső alá, amint ezeket kiválasztják, ennek megfelelően újítják meg a gyártók az oltásokat. A tavaly beadott legtöbb oltás egyébként még az eredeti, illetve az omikron-variáns ellen volt hatásos.

A WHO ajánlása szerint attól még ezeket is lehet használni, de fontos az új adagok legyártása.

Március végén a szervezet újrafogalmazta oltási ajánlását, akkor arra jutottak, hogy egészséges gyermekeknek már nem szükséges az oltás, de az idősek és a magas kockázatúnak tartott csoportoknak továbbra is javasolt a 6-12 hónaponkénti oltásfrissítés.