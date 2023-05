Moszkva miatt adhatja fel a Wagner Bahmutot

Több jel is arra mutat, hogy az orosz hadsereg immár leállt a támadásokkal és a front minden részén a védekezésre koncentrálnak, mert a hírek szerint tartanak a várhatóan hamarosan teljesen kibontakozó ukrán ellentámadástól. Feltehetően a Wagner-zsoldoscsoport is emiatt döntött úgy, hogy kivonulnak Bahmutból, mert világossá vált számukra, hogy a város elfoglalása többé nem kulcsfontosságú.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az amerikai háborúkutató agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése szerint a Jevgenyij Prigozsin vezette csoport rendkívül nehéz helyzetbe került, hiszen ők elsősorban offenzívára és nem védekezésre vannak kiképezve, utóbbihoz viszont minden felszerelést tartalékolni kezdett az orosz hadvezetés, így a Wagnernek rohamosan fogyni kezdett a lőszere és az utánpótlása is.

A Wagner ennek ellenére továbbra is támadásban maradt, míg végül Prigozsin bejelentette, hogy jövő héten elhagyják a várost.

Már amennyiben valóban így döntenek. Az ISW szerint ugyanis nem kizárt, hogy ez csak egy afféle utolsó segélykiáltás Moszkva felé. Az ugyanakkor egyértelmű, hogy a Wagner rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett a város ostromában, de kivonulásukkal kvázi az oroszok végleg feladnák a korábban rendkívül fontosnak minősített céljukat, Bahmut ugyanis az utóbbi hónapokban szimbólummá vált. Az orosz hadseregnek ugyanis nincs megfelelő egysége és elég embere sem ahhoz, hogy átvegyék a Wagner pozícióit, így az várható, hogy az ukránok vissza tudnak majd foglalni több kerületet is.