Az amerikaiak több mint kétharmada aggódik a mesterséges intelligencia (MI) negatív hatásai miatt, 61 százalékuk szerint egyenesen veszélyezteti az emberi civilizációt – derült ki a Reuters és az Ipsos közös felméréséből, amelynek eredményét szerdán hozták nyilvánosságra.

Fotó: Shutterstock

Az OpenAI és a ChatGPT szinte naponta szerepel a híradásokban, ahogy az is, milyen széles körben integrálódik a mesterséges intelligencia a mindennapi életbe. Az egyszerű emberek mellett a törvényhozók és a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek vezetői is aggódnak. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója keddi kongresszusi meghallgatásán maga is elismerte, milyen veszélyekkel járhat a technológia rossz célra használása, és szabályozást sürgetett.

Kizárt, hogy vissza lehessen gyömöszölni ezt a dzsinnt a palackba. Robbanásszerűen terjed világszerte

– idézte a Reuters Cory Booker New Jersey-i szenátort, azok egyikét, aki szeretné a lehető leghatékonyabban szabályozni a mesterséges intelligenciát.

Az aggodalmakat támasztja alá a felmérés eredménye is. A megkérdezetteknek csupán 22 százaléka szerint nem jelent az MI veszélyt az emberiségre, 17 százalék nem tudott válaszolni a kérdésre. Jobban félnek azok, akik 2020-ban Donald Trumpra szavaztak, a 70 százalékuk lát kockázatot az MI-ben, míg Joe Biden szavazói körében 60 százalék az arányuk.

Fotó: Shutterstock

A vallásosok közül az evangéliumi keresztények gondolják leginkább „egyértelműen” azt, hogy az MI veszélyes: 32 százalékuk osztja ezt a nézetet, míg a nem evangélikus keresztények körében ez az arány 24 százalékos.

Összességében azonban az MI-nél jobban aggasztja az amerikaiakat a gazdasági recesszió veszélye (82 százalék) és a bűnözés (77 százalék).

Az internetes felmérést 4415 amerikai felnőtt megkérdezésével készítették május 9. és 15. között.

„Az eredmény azt mutatja, hogy az amerikaiak széles köre aggódik az MI negatív hatásai miatt. Meglátásunk szerint a jelenlegi helyzet hasonló a nukleáris korszak kezdetéhez, és a közvélemény szerint is szükség van cselekvésre” – mondta Landon Klein, a Future of Life Institute amerikai politikáért felelős igazgatója. Ez a szervezet áll a nyílt levél mögött, amelyet a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk is aláírt, és amelyben követelik az MI-kutatások hat hónapra való felfüggesztését. (Miközben Musk maga is indít MI-startupot.)

Fotó: Shutterstock

Az iparág szakértői szerint azonban inkább azt kellene megértetni a közvéleménnyel, hogy az MI előnyei nagyobbak az esetleges veszélyeknél.

Az aggodalmak nagyon is jogosak, de azt hiszem, hiányzik a párbeszéd arról, hogy miért is csináljuk ezt egyáltalán. Az MI emelni fogja az emberek életszínvonalát, segít nekik kompetensebbé és hatékonyabbá válni

– állítja Sebastian Thrun, a Stanford Egyetem számítástudományi professzora, a Google X alapítója.

Ion Stoica, a Berkeley professzora, az Anyscale alapítója szerint a problémát részben az okozza, hogy az MI pozitív felhasználásai módjai, például a gyógyszerkutatás forradalmasítása, nem olyan látványos, mint a ChatGPT. „Az amerikaiak talán nem is értik, mennyire elterjedt már most is az MI a mindennapi életükben, az otthonukban és a munkahelyükön” – emlékeztetett.