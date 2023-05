Felszárad a sár Ukrajnában, indulhat az ellentámadás

Ukrajnában a tavasz első felét a sáros évszaknak is szokták nevezni. Erre egy külön szavuk is van, a bezdorizzsja, ami úttalanságnak fordítható. Az időjárás felmelegedése miatt a téli fagy elkezd olvadni, erre pedig az eső is ráesik. Az ország déli részén agyagos a talaj, Ukrajna ennek köszönheti a jó termőföldjeit. Ez a talaj kevésbé szívja be a vizet, ami sártengert eredményez és a hagyományos járművekkel lehetetlenné teszi a közlekedést.