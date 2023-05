Kanada kész együttműködni az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetések elhárításában Dél-Koreával – jelentette ki Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a dél-koreai parlament előtti felszólalásában. Trudeau elmondta, hogy a globális biztonság szempontjából alapvető fontosságú a stabilitás a csendes-óceáni térségében és felszólította Észak-Koreát, hogy hagyjon fel fegyverprogramjaival, valamint indítsa újra a tárgyalásokat a nukleáris fegyverek leszereléséről.

Fotó: Jung Yeon-je / AFP

Országunk elkötelezett, hogy a kereskedelem mellett a katonai szerepvállalását is növelje, így enyhítve a regionális biztonságot fenyegető veszélyeket

– jelentette ki az észak-amerikai ország kormányfője. A politikus támogatást ígért a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező, békében és jólétben élő Koreai-félsziget megteremtésében. Phenjant felszólította, hogy térjen vissza a párbeszédhez és a diplomáciához. Hangsúlyozta, hogy Ottawa a katonai és hírszerzési együttműködés mellett a kritikus ásványkincsek, a zöldenergia és a csúcstechnológia terén is szívesen együttműködne Szöullal. Hozzátette: ezeket a kérdéseket szerda este megvitatja dél-koreai kollégájával – írja a Reuters.

Trudeau kedden érkezett Szöulba, ahol kétnapos hivatalos látogatáson vesz részt a hirosimai G7-csúcstalálkozó előtt, ma Jun Szogjol dél-koreai elnökkel fog találkozni. Források szerint várhatóan több egyezményt is aláírnak a felek, például az energiabiztonság és a kulcsfontosságú ásványi anyagok ellátási lánca terén. Idén ünneplik a 60. évfordulóját annak, hogy a két ország felvette a kapcsolatot, most a biztonsági kapcsolatok bővítését is vizsgálják, például a hírszerzési információk megosztását, miközben az Egyesült Államok és Kína között próbálnak egyensúlyozni. A távol-keleti országba kilenc év óta először látogatott kanadai vezető.