Megszületett Paetongtarn Shinawatra thai kormányfőjelölt kisfia, mindössze két héttel az országos választások előtt, amelyeken egyébként az egykori elüldözött miniszterelnök, Thaksin Shinawatra lánya az egyik fő esélyes.

Paetongtarn Shinawatra az utolsó pillanatokig kampányolt. Fotó: AFP

A hírt a kormányfőjelölt jelentette be egy képpel együtt a kórházból, majd azt is közölte, hogy a médiától most szeretne néhány nap türelmet kérni, amint lesz elég ereje, áll az újságírói kérdések elé.

Pheu Thai party’s prime ministerial candidate, Paetongtarn Shinawatra, gave birth to her second child this morning (Monday).



Read more: https://t.co/HR2jA30oEz#ThaiPBSWorld #ThailandNews #ThailandUpdate pic.twitter.com/edi5WENFjZ — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) May 1, 2023

Shinawatra még kilenc hónapos terhesen, néhány nappal ezelőtt is folyamatosan kampányolt, járta az országot és beszédeket tartott.

Családja évtizedek óta aktív résztvevője a thai politikának, hiszen nem csak édesapja, de nagynénje is volt az ország miniszterelnöke. 2014-ben azonban Yingluck Shinawatrát is megpuccsolták. Azóta a két testvér száműzetésben él, hogy elkerüljék a felelősségrevonást. Paetongtarnt azonban ez sem tántorította el, hogy megpróbálkozzon a kormányfőválasztással, a felmérések szerint pedig jó esélye is van a győzelemre, a legtöbb előrejelzés az ő sikerét vetíti elő.

Hetedik unokája születéséről a volt miniszterelnök, Thaksin Shinawatra is megemlékezett közösségi oldalán, jelezve a hatóságok felé, hogy nagyon szeretne visszatérni hazájába és felnevelni unokáit, mert mindegyik azóta született, hogy neki el kellett menekülnie.

Ebbe viszont a Guardian cikke szerint a lányának is lesz beleszólása, kampányában ugyanis közölte: ha hatalomra is jut, nem az lesz az első feladata, hogy apját hazahozza, mint ahogy azt a hírt is cáfolta, hogy alkut kötött volna a hadsereggel apja hazatérése érdekében.