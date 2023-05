Kicsit korán isznak a medve bőrére Kijevben: az ukránok szerint Moszkva már a vereség tálalásán dolgozik

Az ukrán védelmi miniszter szerint Oroszországban már dolgoznak azokon a forgatókönyveken, amikkel az ukrán győzelmet magyarázzák majd meg a lakosságnak. Olekszij Reznyikov arra számít, hogy az ukrán sereg hamarosan jelentős győzelmekről számolhat be és úgy látják, hogy ezt az oroszok is érzik. Véleménye szerint a Kreml már most keresi a bűnbakokat a kudarc eltusolására. A miniszter azt is hozzátette, hogy Kijevnek szüksége van felmutatható harctéri eredményekre, hogy a szövetségeseik még több fegyvert küldjenek.

1 órája | Szerző: VG/MTI

