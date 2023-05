Bár gyakran lustának vannak bélyegezve, valójában a fiatalok többet dolgoznak, mint valaha: egy új felmérés szerint a Z generáció csaknem felének és az ezredfordulósok jelentős részének van teljes vagy részmunkaidős állása a fő munkahelye mellett, hogy a gazdasági problémák közepette is biztonságban tarthassák pénzügyeiket – írta a CNBC.

Fotó: Shutterstock

Bár a mellékállás kiváló módja lehet annak, hogy a fiatalok olyan munkát végezzenek, amelyet igazán élveznek, a legtöbben azonban a szükség miatt kénytelenek kiegészíteni az alapfizetésüket, mivel a pénzzel kapcsolatos aggodalmaik egyre nagyobbak.

A Deloitte felmérése szerint a Z generáció (Gen Z) 46 százalékának van mellékállása; az Y generáció (Millenial) körében ez 37 százalék.

A tanácsadó cég a 2023-as „Gen Z és Millenial” felméréséhez a világ 44 országából 14 483 Z és 8373 Y generációs fiataltól gyűjtött össze válaszokat.

Mindkét generációban több embernek van most másodállása, mint egy évvel ezelőtt: a Z generáció körében 3 százalékkal, az ezredfordulósok körében pedig 4 százalékkal magasabb ez az arány.

A mellékállások száma egyre nő a fiatalok körében, és nem csak szórakozásból, ugyanis a jelenlegi gazdasági helyzetben a legtöbben a megélhetésükért küzdenek

– mondta Michele Parmelee, a Deloitte kutatási vezetője.

A legnépszerűbb mellékállások közé tartozik a termékek vagy szolgáltatások online értékesítése, a „gig economy” munkák, mint például az ételkiszállítás vagy a fuvarozás, a művészet, valamint a közösségi médiatartalmak influenszerként való létrehozása.

A Z generáció mintegy 25 százaléka és az ezredfordulósok 28 százaléka szerint a mellékállás egyik fontos célja a készségek elsajátítása és a kapcsolatok kiépítése. Ezzel szemben a két csoportnak alig negyede mondta azt, hogy ez a hobbijához kapcsolódik, vagy segít kikapcsolódni.

A pénzzel kapcsolatos aggodalmak azonban mindezeket messze felülmúlták: A Z generáció 38 százaléka és az ezredfordulósok 46 százaléka mondta azt, hogy a mellékállásukra az önfenntartáshoz van szükségük.

A Deloitte felmérésének adatai azt mutatják, hogy a megélhetési költségek okozzák a legtöbb gondot mind a Z, mind az Y generáció számára. Ez különösen aktuális, mivel mindkét csoport több mint fele azt állítja, hogy fizetéstől fizetésig él – 5 százalékkal többen, mint egy évvel ezelőtt.

Miközben a fiatalok a megélhetési válság hatásait mellékállásokkal és pluszmunkával próbálják enyhíteni, a kilátásaik is romlanak. Ennek a szociális élet és a mentális egészség a legelső áldozata, ám a válaszadók jelentős része azt is elmondta, hogy a családalapítást és az ingatlanvásárlást is csak a távoli jövőben tudják elképzelni.

Ezeket a generációkat jelentős pénzügyi bizonytalanság terheli, a gazdasági aggodalmak pedig meggátolják a fiatalokat abban, hogy megtervezzék a jövőjüket, a legfontosabb döntéseiket pedig kénytelenek későbbre halasztani

– mondta Parmelee.

Az aggodalmak ellenére van fény az alagút végén, a Z generáció 44 százaléka és az ezredfordulósok 35 százaléka is optimista, hogy a pénzügyi helyzetük hamarosan javulni fog.