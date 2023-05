Már az oroszok is elismerik, hogy vissza kellett vonulniuk Bahmutnál

Moszkva pénteken elismerte, hogy az orosz csapatok visszavonulásra kényszerültek Bahmuttól északra egy ukrán támadást követően, miután a héten a várostól délre is hasonló hírek érkeztek. Mindez arra utalhat, hogy az ukránok igyekeznek bekeríteni a várost ostromló orosz erőket.

Fotó: MTI / AP / Libkos

Az orosz hadügyminisztérium szóvivője, Igor Konasenkov szerint az ukránok több mint ezer katonával és mintegy 40 tankkal indítottak támadást a várostól északra, és bár elmondása szerint az oroszok 26 támadást visszavertek, végül kénytelenek voltak csapataikat egy kedvezőbb pozícióba átcsoportosítani. A Wagner-vezér Jevgenyij Prigozsin szerint viszont az eset, amit Konasenkov leírt nem az átcsoportosítás, hanem a menekülés szóval írható le.

Egy másik videóban pedig arról beszélt Prigozsin, hogy az ukránok elfoglalták a Bahmut fölötti magaslatot, és ezzel megnyitották az ostromlott városba nyugatról vezető utat is, melyet eddig az oroszok képesek voltak blokkolni.

A zsoldosvezér szerint az orosz csapatok egyetlen nap alatt mintegy öt négyzetkilométert adtak fel.

Ukrajna általában nem szokta a folyamatban lévő hadműveleteket kommentálni, így most is csak annyit ismertek el, hogy a város közelében a csapatok mintegy két kilométert törtek előre. Prigozsin, akinek a csapatai a városban küzdenek, azonban azt állítja, hogy az orosz reguláris hadsereg által védett északi és déli szárny is összeomlóban van, de ezt az orosz hadügyminisztérium tagadja.

The Battle of Bakhmut pic.twitter.com/Ru7bxykNSX — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 12, 2023

Miután az elmúlt hat hónap során az ukrán csapatok a védekezésre rendezkedtek be, Kijev ismét ellentámadást indíthat, különösen, hogy idén számos nyugati harckocsi és más fegyverek is érkeztek az országba, hogy segítsék a várható ukrán offenzívát. Ugyanakkor az ukrán vezetés mindeddig arról beszélt, hogy még nem indították meg az ellentámadást, Volodimir Zelenszkij például egy a héten adott interjúban azt mondta, hogy további felszerelésekre várnak az offenzíva megindítása előtt. Prigozsin szerint azonban ez csak hadicsel az ukrán elnök részéről.

Moszkva tavaly ősz óta készül az újabb ukrán ellentámadásra, így több száz kilométeren épített ki tankellenes erődítéseket a frontokon és

újabban a közeli területekről megkezdte a lakosság evakuálását is, különösen Zaporizzsja tartományban.

Pénteken az orosz fekete-tengeri flotta vezetője is a védelem megerősítéséről beszélt az egység szevasztopoli bázisán, amely ellen több ukrán dróntámadás is indult. Ráadásul a héten Kijev szövetségesei újabb tabut döntöttek le a fegyverszállításokkal kapcsolatban, miután Nagy-Britannia cirkálórakétákat adott az ukránoknak – írja a Reuters.