Megrettentek az oroszok a dróntámadástól, lemondják a győzelmi napi ünnepségeket

Újabb városok jelezték, hogy nem tartják meg a május 9-i, győzelmi napi parádékat, ezzel 21-re emelkedett az ünnepséget lemondó városok száma. Az okokat nem nehéz kitalálni, a Kreml elleni szerdai dróntámadás után több település is megrettent, hogy esetleg a katonai felvonulások is célpontokká válhatnak.

Fotó: AFP

Elsősorban az ukrán határ közeli városok döntöttek így, de érdekes módon Szibériában is több település jelezte, hogy nem lesz ünnepség. Moszkvában viszont egyelőre még biztosan megtartják, sőt, maga Vlagyimir Putyin is részt vesz rajta. Emiatt például a fővárosban és Szentpétervárott már két hete lezárták a parádé útvonalát, illetve repülési tilalmat vezettek be, hogy biztosítsák a vendégek zavartalan ünneplését.

Persze a terv még változhat, ha a hét végén tényleg megindul az ukrán ellentámadás. Ez viszont még csak feltételezés.

Voltak olyan városok is, amelyek nem biztonsági, hanem etikai okokra hivatkozva törölték a programot. Az észt határ közelében lévő Pszkovban több, frontot megjárt katonát ápolnak kórházban, őket szeretnék megkímélni, hogy kitegyék a tűzijáték okozta esetleges sokknak – írja a Moscow Times.