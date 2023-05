Moszkva cáfolta az ukrán előrenyomulásról szóló híreket

Az orosz védelmi minisztérium cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az ukrán erők áttörtek volna a frontvonalak több pontján, és azt mondta, hogy a katonai helyzetet ellenőrzés alatt tartják – írja a a Guardian.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Moszkva azt követően reagált, hogy orosz katonai bloggerek a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül ukrán előrenyomulásról számoltak be, Bahmuttól északra és délre, és a Wagner-csoport is azt állította, hogy megkezdődött a régóta várt ukrán ellentámadás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén cáfolta, hogy az offenzíva megkezdődött volna.

A védelmi pontok áttöréséről terjesztett állítások nem felelnek meg a valóságnak

– közölte az orosz védelmi minisztérium egy Telegram-posztban.

Nyugati tisztviselők becslései szerint 20 és 30 ezer közötti orosz katona halt meg vagy sebesült meg Bahmutnál, miközben az ukrán hadsereg is súlyos árat fizetett. Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy a csütörtöki nap folyamán több ukrán támadást is megállítottak, és közölték, hogy a kelet-donyecki Malinyivka közelében zajló harcban a légi és a tüzérségi erők is részt vettek.