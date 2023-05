Összesen 322 902 000 forintnyi összeget zárolt a Nemzeti-adó és Vámhivatal (NAV) korábbi budapesti főrendőr, Doszpot Péter egyik vállalkozásának számláján, írja a Blikk.

A Blikk információi szerint három hete egy határozat alapján az adóhatóság nyomozói zárolták a törökbálinti székhelyű Ex-Investigation 2009 Kft. számláját.

A több mint 320 millió forintos inkasszót a NAV határozata alapján azért kapta a cég, mert egy költségvetési csalás gyanúja miatt indított ügyben felmerült a cég neve, a büntető ügyben keletkezett kár miatti vagyonbiztosítás érdekében rendelték el a zár alá vételt.

Ezt a kényszerintézkedést akkor szokták alkalmazni, ha a gyanú szerint egy cég vagy magánszemély kárt okozott valakinek, a vagyonbiztosítás ennek megtérülését szolgálja, a zár alá vett ingó-és ingatlan vagyon az eljárás végéig nem idegeníthető el, nem használható fel. A jogerős döntés után, a bíróság ítéletétől függően a zár alá vett, biztosított vagyon az ártatlanság-vétlenség bizonyításával visszakerülhet a lefoglalást szenvedő félhez

Nem követtünk el jogsértést

– mondta a Blikknek a cég tulajdonosa. Doszpot Péter szerint egy olyan partner cégük került vizsgálat alá, akiknek több tucat más céggel együtt ők is dolgoztak, ők is számláztak. A nyomozások során rutineljárás, hogy a hatóság minden beérkezett számát, minden olyan céget átvizsgál, akik kapcsolatban álltak a költségvetési csalás miatt indított bűnügyben érintett céggel, az is természetes, hogy a vizsgálat végéig ezeknél a vállalkozásoknál is elrendelhetik a zár alá vételt.

"Nincs titkolnivalónk, nincs rejtegetni valónk, sajnos a gazdasági élet ilyen, ha valahol van valami gikszer, akkor előfordulhatnak ilyen kellemetlenségek. Nem kerültünk csődhelyzetbe, nem vesztette el a hitelét a vállalkozás, a vizsgálat végén feloldják a zárlatot. Addig sem költjük a pénzt, minden rosszban van valami jó. Ahogy a rendőri munkám során, a vállalkozásaimnál is a törvényesség, a tisztesség az első, ez eddig is így volt, ezután is így lesz" - mondta az eset után Doszpot Péter, aki viszont nem árulta el melyik az a cég, amelyik bajba került, a sikeres felderítés érdekeire való tekintettel erről a NAV sem közölt adatokat.

A lap viszont úgy tudja, a korábban MSZP-s színekben országgyűlési képviselőként a politikába is belekóstoló Doszpot vagyonvédelmi-biztonsági cége bedolgozott egy másik, biztonsági piacon dolgozó vállalkozásnak, akikről kiderült, feketén, zsebbe fizették ki alkalmazottaikat, elkerülve az adók és járulékok befizetését.

Doszpot zár alá vett cége az elmúlt években több megbízást is a Török Biztonsági Szolgálat (TörökSec) Kft.-vel közösen teljesített, a Legfőbb Ügyészség informatikai központjának védelmét is ők látták el. Az egyik legnagyobb magyarországi áruház lánc védelmét is ellátó céggel szemben már korábban rendeltek el hasonló zár alá vétellel járó vagyonbiztosítási eljárást költségvetési csalás gyanúja miatt, de az ügyben konkrét gyanúsítás még nem történt.