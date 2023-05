Nem hajlandó alkudozni az egészségügyben dolgozók béréről a brit egészségügyi miniszter. Steve Barclay vasárnap a Sky Newsnak azt mondta, hajlandó tárgyalni az ápolók érdekképviseletével, ám nem a bérekről.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A brit kormány 2 százalékos béremelést javasolt a 2022-2023-as pénzügyi évre, valamint további 5 százalékos növelést a 2023-2024-re, ám ezt a szakszervezetek még áprilisban ismét visszautasították.

A brit nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) ápolói először december közepén tartottak egész napos sztrájkot miután a kormánnyal zajló bértárgyalások kudarcba fulladtak. A huzavona azóta is tart, ráadásul a fiatal orvosok csatlakoztak az elégedetlenek táborához, a márciusi 72 órás munkabeszüntetésük hatása már az elhalálozási statisztikákban is megjelent. De nem csak az egészségügyiek, hanem a postások, a közlekedésben dolgozók, és a tanárok is hónapok óta tartanak munkabeszüntetéseket országszerte.

Barclay bejelentése pedig újabb olaj lehet a tűzre, bár az ápolói érdekképviseletek nem reagáltak a Reuters megkeresésére, a hírügynökség úgy tudja, máris elkezdték mozgósítani a mintegy 300 ezer főre rúgó tagságot, hogy ismét az utcára vonuljanak.