Nem tudnak áttörni az oroszok a bahmuti védőkön, de súlyos veszteségeik ellenére sem adják fel a várost

Nem sikerült a győzelem napján elfoglalni Bahmutot az orosz egységeknek, az ukrán védők komolyan vették a hétvégi parancsot és kitartottak a szimbolikus napig, azaz május 9. végéig. Hiába tett le a korábbi kivonulási szándékáról a Wagner-csoport és támadta folyamatosan a védőket az elmúlt két napban jelentős orosz reguláris segítséggel, mégsem sikerült áttörniük a védelmi vonalakon.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Erről az amerikai háborús agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) írt legfrissebb jelentésében. Mint fogalmaztak: az oroszoknak sikerült újabb területeket elfoglalniuk és előrébb nyomultak a város nyugati részében, de a teljes áttöréstől még messze vannak.

Tegnap megpróbáltak Khromove falu felé, amely Bahmut nyugati részén található és azon az úton fekszik, amely a védők utolsó utánpótlási vonalát jelenti. Ez az út köti össze Bahmutot és Csasziv Jar-t.

Az oroszoknak tehát nem sikerült elfoglalniuk a várost a nem hivatalosan kijelölt, győzelem napi parádé dátumáig, de ettől még nem jelenti azt, hogy feladnák a várost és várhatóan a következő napokban is folyamatosan támadásokat indítanak. Még úgy is, hogy közben a jelentések szerint nagy erőkkel készül az ukrán ellentámadás és jelentős veszteségeket is elszenvednek folyamatosan.

A Wagner vezetője, Jevgenyij Prigozsin például az ISW jelentése szerint azzal vádolta meg az egyik orosz lövészdandárt, hogy visszavonultak állásaikból, ami miatt a Wagner egységei védtelenek maradtak és csak kedden mintegy 500 katonát vesztettek. Prigozsin az orosz védelmi minisztériumot egyenesen dráma minisztériumnak nevezte.