Kormányülést tartanak a Karmelita kolostorban – a hírt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő tájékoztatása szerint a fő téma a költségvetés, amelyet már elkezdtek előkészíteni.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A miniszterelnök üzenetében hozzátette: háborús időkben is megvédik a családokat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentést, a nyugdíjakat és

garantálják Magyarország biztonságát.

A költségvetéssel kapcsolatban Nagy Márton már az ATV-nek beszélt arról, hogy a 2024-es büdzsé számait „a kormány a következő napokban, hetekben véglegesíti”. A csatorna munkatársának kérdésére, hogy indokolt-e, hogy a parlament tavaszi ülésszakán nyújtsa be a kormány a jövő évi büdzsét, azt mondta, „a kormánynak szándéka, hogy most is benyújtja a 24-es költségvetést”, de jelezte, hogy erről Varga Mihály pénzügyminiszter fog bővebben tájékoztatni.

Az idei költségvetéssel kapcsolatban egyébként épp tegnap közölt friss számokat a pénzügyminisztérium. Ezek alapján kiderült, hogy április végéig az államháztartás központi alrendszere 2709,7 milliárd forintos hiánnyal zárt, a központi költségvetés 2671,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 77,4 milliárd forintos hiányt mutattak.