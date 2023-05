Orbán Viktor: Ukrajna nem nyerhet Oroszországgal szemben

Magyarország helyzete különleges az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban, mivel a harcokban magyar nemzetiségű ukrán állampolgárokat is besoroznak, akik életüket is áldozzák a harcokban – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Katarban.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

A kormányfő a Bloombergnek adott interjújában szólt arról is, hogy a háborúnak meg se szabadott volna történnie, és annak a kitörése a diplomácia kudarca. Hangsúlyozta azt is, hogy

a kérdésre nem létezik megoldás a csatatéren, és a cél az életek megmentése, ezért támogatja a mielőbbi tűzszünetet.

Orbán kiemelte azt is: nem az a kérdés, ki támadott meg kit, hanem az életek megmentése. Szólt arról is, hogy meggyőződése szerint Ukrajnának a harctéren nincs esélye a győzelemre, amennyiben a NATO nem áll készen közvetlenül csapatokat küldeni az országba. Ezért ismételten megerősítette, hogy álláspontja szerint a mielőbbi tűzszünet és az azt követő béketárgyalások jelenthetik a megoldást, a háború további eszkalációja helyett.

Tekintve a számokat és a környezetüket, és azt a tényt, hogy a NATO nem kész csapatokat küldeni, nyilvánvaló, hogy a szegény ukránok számára nincs győzelem a harctéren

– mondta Orbán a Bloomberg főszerkesztő-helyettesének, John Micklethwaitnek.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy gázbeszerzésről is tárgyalt Katarban, azonban a közel-keleti ország terméke iránti nagy kereslet miatt

a katari gáz feltehetően csak 2026-tól egészítheti ki a hosszú távú szerződéssel biztosított orosz forrásokat.

A kormányfő hozzátette, hogy nem csupán a gázbeszerzésről tárgyalt Dohában, de a stratégiai együttműködés kérdése is felmerült a tárgyalásokon. A mezőgazdaság, az IT és bizonyos biztonsági kérdések terén is lehetséges a kooperáció Orbán szerint.