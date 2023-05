Orosz–ukrán háború 446. nap - friss hírek

Két robbanás rázta meg hétfő reggel Luhanszk buszpályaudvarát – közölte a luhanszki terület moszkvai nagykövete, Rodion Mirosnyik. Telegram csatornáján azt írta, hogy egyértelműen rakétatámadás történt.

Fotó: Hans Lucas / AFP

Orosz források szerint az ukránok egész hétvégén hasonló támadásokkal tartották rettegésben a Donbasz térségét – írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Május 12-én két cirkáló rakéta csapódott be Luhanszkban, a támadásban 6 gyerek megsebesült. Az ukrán háborús bűnökkel foglalkozó orosz vizsgálóbizottság szerint

Kijev olyan Storm Shadow rakétákkal támadott, amiket az Egyesült Királyságtól kapott.

Hozzátették, hogy május 13-án is egy Storm Shadow rakéta csapódott be, ekkor a luhanszki Jubileinij településre. Ebben a támadásban két civil megsebesült, illetve hét lakóház, 25 garázs, 15 autó és egy elektromos vezeték is megrongálódott.

A moszkvai vizsgálók azt is közölték, hogy a támadások nem maradtak abba hétfőn sem. Állításuk szerint

hétfő hajnalban 36 tüzérségi lövedék csapódott be a Donyeck területére.

A bizottság arról számolt be, hogy a hétfői támadáshoz 155 milliméteres tüzérségi lövedékeket használtak, olyanokat, amelyek a NATO-szabványnak felelnek meg.

A támadások Donyeck mellett Jasinovataja települést érték, valamint 152 milliméteres tüzérségi lövedékek csapódtak Gorlovka és Zaicevo városokba.