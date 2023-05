Politikai belharc zajlik Moszkvában az ISW háborúkutató intézet szerint

Jevgenyij Prigozsin befolyása túl nagyra nőhetett, ami szúrja az orosz politikai elit szemét – írta jelentésében az Institute for the Study of War. A kutatók úgy látják, Prigozsin fő riválisa az orosz védelmi minisztérium vezetője, Szergej Sojgu, aki Vlagyimir Putyin orosz elnöknél próbálja kijárni, hogy távolítsa el a Wagner-vezért. A politikai csatározás alapját a bahmuti kudarc adja.

27 perce | Szerző: P. A. R.

27 perce | Szerző: P. A. R.