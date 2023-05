Rendszeres városligeti majálislátogatóknak, vagy akár újoncoknak örülhetett a szíve, olyan szép időt fogtak ki az idei rendezvény látogatói. A járvány jelentette kimaradás és a liget fejlesztése után rendesen átalakult a helyszín, csak a tömeg volt ugyanolyan hömpölygőn, napfényre vágyó, éhes és szomjas, a kolbász és a csülök ugyanolyan csábító. De más is változott.

Azt már a járvány előtt megfigyelhették a tapasztaltak, hogy a politikai rendezvények, sátrak, színpadok egyre fogyatkoztak, satnyultak, maradtak a majális alapkellékei: a tömött ételpultok, a sör, a zene és a napfény. Akik politikai okosodásra, hangulatfelmérésre vágytak volna, azoknak alig maradt több néhány pavilonnál, egy-két anarchista-antikapitalista-revolucinyer könyvpultnál.

Az egyik csalódás mindjárt akkor érte a felkészületlen látogatót, amikor a Munkáspárt szekcióját kereste, főképp az antikvár pultokat, ahol a könyvtárakból kiselejtezett művek tömegei közt igazi kincsekre is lehetett bukkanni, párszáz forintos áron. A placc üres, illetve elfogalta a ligetprogram során épült, most dugig teli sörözőterasz. Pedig itt volt mindig a legjobb, igazi, nosztalgiákat támasztó zene régen, amelyekre még táncra is perdült egyik-másik majálisozó.

A tájékozatlanul érkező majálisozó a Demokratikus Koalíció használta területre érkezve, ahol hagyományosan Gyurcsány Ferenc buzdító szónoklatait hallgatta a szép jövőben reménykedő tömeg, kerítésbe ütközött, itt valamilyen átalakítás folyik. A DK kék lufijait osztogató egyik pultnál aztán az érdeklődésre azt mondták: nincs nagy rendezvény, helyette úgy döntöttek, hogy többet ér sok helyszínen jelen lenni.

Utólag a DK Facebook oldalán kutakodva a május 1-ei üzenetre mégis kíváncsi majálisozó aztán semmit nem talál a munka ünnepéről, csak egy posztot arról, hogy 19 éve vagyunk az Európai Unió tagjai, pápalátogatást követően stílusosan ezzel a felirattal: "Isten éltessen Európai Magyarország! Ha rajtunk múlik, ez így is marad!"

Erre aztán már igazán feltámad a szellemi táplálékra éhes majálisozó kíváncsisága, vajon a Nagyrétet hagyományosan domináló Magyar Szocialista Párt is megtért-e az Istenhez, de mikor nem látja a korábban megszokott MSZP-színpadot, kis nehezteléssel belenyugszik, hogy a városligeti majális immár levetette politikai gönceit, és megtalálta kellemes tavaszi vurstli- és ejtőzés mivoltát.

Mit lehet tehát, mit tenni, ennyi bolyongás után a majálisozó enni, inni tér.

Jobb-e a szervezés, vagy kevesebb az ember: sörhöz jutni könnyebb, mint a pandémia előtti békeévekben. A borravalóval, visszaadással nem kell bíbelődni, kerek ezer forint a doboz sör, ami nem kevés, de a korviszonyok ismeretében nem dráma – igaz hogy ülőhely nem feltétlenül jut hozzá, de végül még az is jutott. Következő feladat élelem beszerzése, ami szintén könnyebb, mint rég, azonban itt az éhes májusünneplőt már meglepetések érik.

A városligeti majálisok korábban is a drágulás félreérthetetlen jeleit mutatták, ami nem tartotta vissza az ünneplőket. A kolbász-kenyérke-lángos-félliteresüdítő kombó ára most megközelítette a nyolcezer forintot. Kolbász nagyobbacska kifliben: 4000. S a lángos: háromezer forint. Egy másik helyen azonban olcsó: 2500 a sajtos-tejfölös.

Mi jut eszébe nosza a hírolvasásban is gyakorlott majásozónak nyomban erre, hát a balatoni lángos. De az most mennyibe kerül? Sikerül is menten találni egy ropogósan friss cikket ezzel a címmel: "Elszabadultak az árak a Balatonon - Döbbenetesen drága lett a lángos." Rutinosan rögtön ellenőrzi ilyenkor persze a gyanakvó olvasó, nem korábbi-e a cikk, mert mintha tavaly is ezt olvasta volna, sőt az azelőtti években is. De nem, ez mai.

"2021-ben a lángosért 550-750 forintot kértek a sajtos-tejfölös 750-990 forint volt, így ehhez képest idénre már a 20-30 százalékos áremelés lett a jellemző... Most lementünk a Balatonpartra és megnéztük, mi mennyibe kerül, egy biztos, mégpedig az, hogy zsebbe kell nyúlnia annak, aki lángosozna a parton. A sima lángos ára már 1000 forint felett van, a sajtos-tejfölös pedig szinte biztosan több mint 1600 forintba lesz az idén" - írta a Propeller.

Legalább a sör hideg volt – gondolja az ünneplő, de erre azonnal eszébe villan, hogy ideje meglátogatni a toitoit. És hogy mintha kevesebbet is látott volna, mint a korábbi években. (A Nagyrét és az újonnal épült zenepalota és népszerű zenejátszóterei közt a korábban ott álló hosszó toitoi sort most kiváló érzékkel nem épíették oda.) Sebaj, itt látta a sarkon, már ott is terem, azonban elhűlve látja, hogy a hat mobil wc mind le van lakatolva.

Nohát akkor eggyel odébb. Csakhogy ott dettó ugyanaz a helyzet. Van olyan egészségügyi egység is, melyen szerepel a tulajdonos szervezet neve, aki láthatóan nem bízott abban, hogy különben lépteiket szaporázó tagjai megtalálják a helyes lakatot. Sebaj, a taktika: arra menni, ahol kilométeres a sor, közelebb a Nagyréthez. Ez bejön. Igaz, kicsit gyanús, miért oly kevés a sor, és miért oly hosszúk, de kiderül: a tíz egységből itt is négy le van lakatolva.

Lakat, lakat, lakat, lakat, lakat, nincs lakat Fotó: VG

A sorban állókon nem látszik nagy türelmetlenség, gyerekek, a szülők, a nagymama, fiatal lányok. A duhajoknak, akik valamikor hevüket oltandó sört sör után lehajtva vitatták a politikát a majálisokon itt az üzenet: szabadság, testvériség, egyenlőség eszméi új módon értelmezendők, ne tessék csak úgy sietni, nem kell úgy hajtani, kortyolni kell a sört, nem vedelni. Különben se olcsó. Egyben megérkezik a magyarázat, ilyen árak mellett a majálison miért nem állnak ki a politikusok, a drágaságról és a szegényekről sanyaró sorsáról beszélni, akiknek már virslire se futja.

Szellemi táplálék híján, hazaindulnak a majálisozók, és csak utólag tudják meg, hogy csak nem kerestek elég kitartóan: a munka ünnepén a városligeti majálison politikai rendezvényeket tartott a Magyar Szocialista Párt.

Ezek során