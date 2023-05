Szeptemberig kell megnyerniük a háborút az ukránoknak, utána a Nyugat kihátrál mögülük

Szeptemberig van ideje Ukrajnának, hogy vagy megnyerje a háborút, vagy legalábbis jelentős lépéseket tegyen ennek irányába a harctéren – ezt mondta több európai tisztviselő is a Financial Times című lapnak. A portál értesülései szerint ősszel várhatóan erősen lecsökkennek majd a fegyver- és pénzügyi támogatások Kijev irányába, ha úgy látja a Nyugat, hogy elpazarolják az átadott eszközöket az ukránok.

Fotó: Getty Images

A nyugati támogatások a nyár végén érhetik el a csúcsukat, onnan pedig már az Egyesült Államok sem tud teljes mellszélességgel kiállni Ukrajna mellett a háborúban, ha nem lesznek kézzelfogható eredményei. Jövőre ugyanis elnökválasztásokat tartanak Amerikában, Joe Biden elnököt pedig egyre többen bírálják hazájában az óriásira, közel 50 milliárd dollárra rúgó támogatások miatt, amelyeket Ukrajnának juttat. A Unian című ukrán lap szemléje szerint ősszel már csökkenőnek indulhat emiatt a támogatás, jövőre pedig jócskán visszaeshet majd a kampányban.

Márpedig az Egyesült Államok Ukrajna legnagyobb fegyvertámogatója, a jelenlegi támogatások pedig még öt hónapig futnak, amelyeket elsősorban a várva várt ellentámadáshoz küldtek Ukrajnának. Csakhogy ebből még nem lett semmi, hiába ígérgeti Kijev már hónapok óta, hogy elindulnak.

Még legjobb esetben is maximum egy-két évig lehet fenntartani az ilyen mértékű támogatást, tovább már biztosan nem. Hiába jelentette ki Biden, hogy addig támogatja Kijevet, ameddig csak kell, a politikai csata sok mindent megváltoztathat a tényleges harctéren is. Biden egyik ellenfele, Donald Trump korábbi republikánus elnök például nyíltan kijelentette, hogy nem ad majd fegyvereket Ukrajnának, és várhatóan ezzel is akar majd kampányolni, nagy nyomást helyezve ezzel Bidenre, aki, úgy tűnik, egyelőre eredmény nélkül önti a fegyvereket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ölébe.

Szeptember pedig a G20-as csúcstalálkozó miatt is fordulópont lehet a háborúban, amikor az ENSZ közgyűlését is megtartják. Mindkét eseményen erős nyomást helyezhetnek immár nemcsak Vlagyimir Putyin orosz elnökre, de Zelenszkijre is, hogy üljenek tárgyalóasztal mellé.

Kivéve persze, ha addig nem lesz látványos változás a csatatéren.