Több orosz békefenntartót kér a szakadár Transznisztria

Az orosz békefenntartók létszámának növelését szeretnék elérni a Moldovához tartozó szakadár terület, Transznisztria hatóságai – közölte Leonyid Manakov, a terület moszkvai képviseletének vezetője.

Fotó: AFP

A Ria Novosztyinak nyilatkozó diplomata szerint az orosz békefenntartók jelentik a forrófejű kisinyovi és kijevi vezetőkkel szembeni fő akadályt, és kötik gúzsba Moldova katonai terveit a terület elleni támadásra.

Azonban Manakov emlékeztetett arra is, hogy Oroszország 1995-ben mindössze két motorizált lövész zászlóaljra csökkentette a békefenntartó kontingens erejét a kezdeti hat zászlóaljról.

Ezért jelenleg mindössze 450 orosz békefenntartó állomásozik a területen, szemben a Közös Ellenőrző Bizottság dokumentumai szerint meghatározott 3100 fővel. Így jogilag lehetséges az orosz kontingens létszámának növelése.

Ezt a diplomata szerint a romló biztonsági környezet, a terrortámadások veszélye és a korábbi szerződések is igazolják. Ezt akár a területen élő oroszok terhére is meg lehetne tenni szerinte, amit a terület hatóságai többször is kértek. A 60 százalékban orosz és ukrán lakosságú Transznisztria a Szovjetunió utolsó éveiben igyekezett függetlenedni Moldovától, attól tartva, hogy az utóbbi Romániába kíván olvadni. 1992-ben Kisinyov sikertelenül próbálta meg a szecessziós törekvések problémáját erővel megoldani, így a terület de facto önállóvá vált.