Tömegével toborozna orosz kémeket a CIA és még csak nem is titkolják

Új toborzóvideót adott ki az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA, amellyel ezúttal a háborúból kiábrándult oroszok tömegeit szeretnék megcélozni. A szervezet Telegram csatornájára – a közösségi oldal rendkívül népszerű az oroszok körében – feltöltött, orosz nyelvű videóban még azt is megosztják az érdeklődőkkel, hogyan tudnak névtelenül és biztonságosan jelentkezni.

A CIA nem igazán árul zsákbamacskát, közölték, hogy elsősorban olyanokat várnak, akiknek érdemi, titkos információik vannak az országgal kapcsolatban. A CNN cikke szerint azokra van a legnagyobb szükség, akik kiábrándultak Vlagyimir Putyin rezsiméből.

Nem ez az első hasonló akciója egyébként az ügynökségnek, hiszen már tavaly, az invázió után is volt egy kampányuk, éppen ennek sikerén felbuzdulva indítottak egy másodikat is. Washington amúgy is rendkívüli módon érdeklik az orosz titkok, nem csoda, hogy tavaly is tárt karokkal fogadták azt a repülőmérnököt, aki az orosz szuperbombázón, a Tu-160-oson is dolgozott.