Tovább halad az ukrán ellentámadás Bahmutnál

Cáfolta azokat a híreket az ukrán hadsereg, hogy elvesztett volna mintegy 20 négyzetkilométernyi frissen felszabadított területet Bahmutnál, helyette több irányban is akár 500 métert is elérő előrenyomulásról számolt be a város környékén a keleti hadseregcsoport szóvivője, Szerhij Cseravatyij a Szabadság televízión.

Fotó: AFP

A szóvivő arról is beszámolt, hogy magában a városban elkeseredett csata dúl, miután az oroszok a települést igyekeznek földig rombolni, hogy a város védői ne tudják használni az épületeket erődítményként. Elmondása szerint

456 alkalommal lőtték az oroszok az ukrán állásokat különböző tüzérségi eszközökkel és rakétasorozatvetőkkel.

Cseravatyij arról is beszámolt, hogy 25 összecsapás és 12 légicsapás is történt Bahmut irányában. Hozzátette, hogy mindezek mellett egy gyalogsági harcjárművel, egy légi eszközt, hat D–30-as ágyút két elektromos hadiállomást és három drónt – két Orlan 10-est és egy Zala típusút –, továbbá négy Lancet fajtájú kamikaze drónt is megsemmisítettek.

A szóvivő szerint az orosz betolakodók is érzik, hogy kezd kicsúszni a kezükből a kezdeményezés, és az fokozatosan az ukrán haderőhöz kerül. Elmondta, hogy jelentős tartalékok, valamint a fegyverzet és az állomány terén jelentkező fölény nélkül is megverik az orosz csapatokat, és a sikeres védekezést időről időre a szárnyakon újabb támadásokkal egészítik ki.

Több helyen is mintegy 500 métert sikerült előretörniük az ukrán csapatoknak, felszabadítva az ország egy újabb részét a megszállás alól.

Hasonló információkat közölt Telegram csatornáján Anna Maljar hdügyminiszter-helyettes is, aki cáfolta, hogy az ukrán haderő elvesztett volna 20 négyzetkilométer frissen felszabadított területet. Ukrajna nagyjából ekkora térségből űzte ki keddig a megszállókat, amire válaszul az oroszok csapatösszevonást hajtottak végre a város közelében – írja az Unian ukrán hírportál.