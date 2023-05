Donald Trump csütörtökön azt mondta, valószínűleg részt vesz a New York-i tárgyaláson, de a vádló, E. Jean Carroll író nemi erőszakkal kapcsolatos vádját politikai támadásnak nevezte.

Vissza kell mennem egy nő miatt, aki hamisan vádolt meg, és van egy bíró, aki rendkívül ellenséges

– mondta a volt amerikai elnök újságíróknak, miközben golfozott egy üdülőhelyen, amely a tulajdonában lévő írországi Doonbegben található. „Visszamegyek, és szembeszállok ezzel a nővel. Ez a nő egy szégyen, és nem szabad megengedni, hogy ez megtörténjen hazánkban” – mondta a The Guardian cikke szerint.

Fotó: AFP

Trump megismételte korábbi állításait, miszerint Carroll demokrata, aki azért találta ki a történetet, hogy eladjon egy emlékiratot.

Carroll azzal vádolta meg Trumpot, hogy

az 1990-es évek közepén megerőszakolta egy Bergdorf Goodman áruház öltözőjében.

A nő beperelte Trumpot rágalmazás miatt is, miután Trump hazugsággal vádolta Carrollt, amikor nyilvánosságra hozta az állítólagos támadásról szóló beszámolóját 2019-ben. Trump azt állította, hogy a vádaskodás csupán az ellene irányuló kampány része, amiért 2024-ben ismét elindulna az elnöki pozícióért. Azt is mondta, hogy a közvélemény-kutatásokban továbbra is megelőzi Joe Biden elnököt és Ron DeSantis floridai kormányzót, aki potenciális kihívója a republikánusok között. „Ez egy politikai támadás. Azt gondolják, hogy csak így nyerhetik meg a választást” – mondta. Arra a kérdésre, hogy biztos-e benne, hogy megnyeri a választást, Trump azt válaszolta: „Háromszor is meg tudnám nyerni.” Azt is mondta, hogy Biden alkalmatlan és gyarló elnöknek.