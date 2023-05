Újabb támadást indítottak a képviselőházi republikánusok a Biden családdal szemben, azzal vádolva az elnök fiát, Hunter Bident, hogy több mint egymillió dollárt kapott egy román üzletembertől, miközben apja alelnökként szolgált.

Fotó: AFP

Az Axios beszámolója szerint a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke, James Comer egy olyan dokumentumot hozott nyilvánosságra, amely számos tranzakciót mutat be a román üzletember Gabriel Popoviciu és egy közvetítőn keresztül a Biden család között. A republikánusok szerint

valójában Hunter Biden a családnevét tette pénzzé és befolyással üzérkedett.

Az ügyvédként dolgozó Hunter Bident 2015-ben bérelte fel Popviciu, miután a korrupcióellenes ügyészség célkeresztjébe került Romániában. Az üzletembert végül 2019-ben vesztegetésért ítélték el a román hatóságok, ám a szerdán közzétett dokumentumok szerint előtte 1,3 millió dollárt fizetett Hunter Bidennek. Azonban a most megfogalmazott vádak nem új keletűek, ám a banki tranzakciók részletei csak most váltak ismertté. A vádak szerint az összegek azon közvetítőn mentek keresztül, amely egy kínai energiacégtől is juttatott pénzt a Biden családnak. A most nyilvánoságra hozott iratok a kínai pénzek útjával kapcsolatban is közölnek új részleteket, noha Joe Biden tagadja, hogy azt a családjának szánták.

A Fehér Ház közleménye szerint Comer régóta könnyedén bánik a tényekkel és alaptalanul vádaskodik, miközben nem hajlandó legitim módon folytatni az úgynevezett vizsgálatát. Hunter Biden egyik ügyvédje pedig arról beszélt, hogy az öt éve tartó vizsgálat ellenére a republikánusok nem tudtak feljelentést tenni az elnök fia ellen. Hozzátette, hogy a vizsgálat teljesen legitim és normális üzleti találkozókat és megállapodásokat kíván rossz fényben feltüntetni.