Ukrajna már meg is kapta a brit cirkálórakétákat

Nagy-Britannia már át is adott több Storm Shadow típusú, levegőből, de akár az ukránok birtokában lévő szovjet/orosz vadászgépekről is indítható rakétát Kijevnek. Kormányzati források szerint ezt csütörtökön képviselői kérdésre meg is erősítheti Ben Wallace brit hadügyminiszter.

A Financial Times írása emlékeztet, hogy a fegyverek így a várva várt ukrán ellentámadás kezdete előtt megérkeztek a frontra. A rakéták átadását először februárban vetette fel Rishi Sunak brit miniszterelnök a müncheni biztonsági konferencián.

Az akár 300 kilométeres hatótávolságú fegyver sokat segíthet az orosz utánpótlás megzavarásában és az ukrán offenzíva sikerében, továbbá a nyugati harckocsikhoz hasonlóan más országokat is nagy hatótávolságú fegyverek átadására késztethet.