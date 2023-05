Több követelést is megfogalmaztak a gazdák: a tej felvásárlási árának és a tejprémiumnak a növelését és a területalapú támogatás összegének jelentős megemelését szeretnék elérni. A szerb kormány az államfő ajánlására csütörtökön elfogadta több mezőgazdasággal kapcsolatos rendelet módosítását, amelyek a fejőstehenek után járó támogatás és a tejprémium emelésére vonatkoznak, illetve behozatali vámokat vetettek ki a sajtokra.

Fotó: Tóth Péter

Megnövelték a fejőstehenek egyedei után járó támogatás összegét is, 30 ezerről 40 ezer dinárra. Az agrártárca vezetője a termelők azon követelésére reagálva, miszerint a területalapú támogatásokat növeljék 35 ezer dinárra, elmondta, hogy erről legfeljebb a jövő évi költségvetés megtervezésekor tárgyalhatnak. Szerinte nincs törvényes lehetőség a keret jelentős bővítésére. Idén az agrárköltségvetésben a kistermelőknek hektáronként 6000–9000 dináros támogatást irányoztak elő, a 9000 dinár egyharmada üzemanyagárra vonatkozó térítés.

A gazdák azt is követelik, hogy növeljék meg a gabonafélék árát, egyenlítsék ki a budapesti és a párizsi értéktőzsde árfolyamaival.

Erre Jelena Tanaskovic miniszter asszony úgy reagált, hogy az árak valójában ki vannak egyenlítve, a párizsi és budapesti tőzsdén a szállítási költségek miatt magasabbak. Az üzemanyagok esetében az adó alóli felmentést kérik, illetve a vajdasági gazdák még úgynevezett lecsapolási illetéket is fizetnek, ennek eltörlését is kérik. Mivel a csütörtökön elért eredményekkel nem elégedtek meg a gazdák, pénteken sok helyen, városokban és falvakban is útlezárásokkal tiltakoztak.

Fotó: Tóth Péter

Egyes csoportok traktoraikkal Belgrád felé vették az irányt. A legfrissebb hírek szerint a kormány képviselői szombaton 9 órakor tárgyalóasztalhoz ülnek a termelők hét nagyobb érdekvédelmi szervezetének képviselőivel.