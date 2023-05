Elárulta a felesége, hogy mi okozta Vágó István halálát. A népszerű tévés április végén halt meg otthonában, váratlanul. Bár halála előtt heteken át köhögött, emiatt elment kivizsgálásokra, de nem találtak semmilyen problémát. Vágó Judit szerint nem is ez okozta a halálát.

Fotó: Marjai János / MTI

A 74 éves korában elhunyt tévés a halála előtt még este tízkor is otthon internetezett, majd egyszercsak annyit mondott, hogy fáj valamije és hirtelen összeesett – mesélte a Kiskegyednek Vágó Judit, a kvízprofesszor felesége.

Semmilyen betegségéről nem tudtunk, de már több mint hat hete köhögött, ezért sokat könyörögtem neki, hogy menjünk el kardiológushoz, menjünk el tüdőszűrésre. Ezek a vizsgálatok a halála előtt megtörténtek: kardiológusnál másfél héttel, tüdőszűrésen négy nappal előtte voltunk és minden eredmény negatív volt

– mondta, hozzátéve: sokan szívinfarktusra gyanakodtak a közösségi oldalakon, de nem ez okozta a halálát. A műsorvezető hirtelen fájdalomra panaszkodott, majd a felesége szavai szerint elvágódott.

Később derült ki, hogy egy hasi aorta robbant szét, és a kiérkező mentők sem tudtak rajta segíteni. Az özvegynek azt mondták orvos barátai, hogy akkor sem tudták volna megmenteni, ha a műtőasztalon feküdt volna.

Vágó Istvánt szűk, családi körben helyezik végső nyugalomra, de tartanak egy nyilvános búcsúztatót is most csütörtökön, a tévés pártja, a Demokratikus Koalíció szervezésében. Erre a család is rábólintott.