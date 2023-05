Az Arab Liga tagállamainak külügyminiszterei Kairóban megállapodtak, hogy visszaállítják Szíria tagságát a több mint tíz évvel ezelőtti felfüggesztés után. A szavazásra Egyiptom, Irak, Szaúd-Arábia és Szíria vezető regionális diplomatáinak múlt heti jordániai találkozóját követően került sor, ahol megállapodtak abban, hogy Damaszkusz tagságát helyreállítják az arab államokat tömörítő nemzetközi szervezetben.

Fotó: Shutterstock

A közel-keleti ország tagságát azután függesztették fel, hogy Bassár el-Aszad elnök 2011 márciusában elrendelte a tüntetők elleni hatósági fellépést, amely az országot polgárháborúba sodorta. A fegyveres konfliktusban csaknem félmillió ember vesztette életét, és milliók menekültek el a lakóhelyükről. Ahogy Bassár el-Aszad megszilárdította ellenőrzését Szíria területe felett, az arab államok igyekeznek rendezni a kapcsolatokat Damaszkusszal, és lezárnák a konfliktust – írja az Al-Dzsazíra.

Jordánia, Kuvait és Katar ellenezte az intézkedést, mivel szerintük elhamarkodott lenne a tagság visszaállítása, mielőtt Szíria beleegyezik a béketervről szóló tárgyalásokba. A döntés az Arab Liga május 19-i szaúd-arábiai csúcstalálkozója előtt született. A Damaszkusszal való kapcsolatok helyreállítása két tényező gyorsította fel: a februári törökországi és szíriai halálos földrengések, valamint Irán és Szaúd-Arábia kibékülése. Teherán Bassár el-Aszad elnöknek nyújtott támogatást, míg Rijád a lázadó csoportokat pénzelte,

azonban a kínai közvetítéssel létrejött megállapodás értelmében a két regionális hatalom az ellenségeskedés befejezése mellett döntött.

Fejszál bin Farhán Ál Szaúd szaúdi külügyminiszter áprilisban több mint egy évtized óta először látogatott a szír fővárosba, a két ország pedig helyreállította a nagykövetségeket és a repülőjáratokat is. Január elején előbb az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere látogatott el Damaszkuszba, majd Recep Tayyip Erdogan török elnök, Aszad régi ellensége jelentette be, hogy tárgyalóasztalhoz ülne szíriai kollégájával, és háromoldalú csúcstalálkozót is javasolt Vlagyimir Putyin részvételével.

Az Egyesült Arab Emírségek lépése nem meglepő, az olajmonarchia Bahreinnel együtt már 2018 decemberében újranyitotta a korábban bezárt damaszkuszi nagykövetségeit, a kapcsolat azóta is fejlődik országaik között. Fokozatosan nyit Szíria felé a többi arab ország is: 2021 szeptemberében Jordánia, Libanon és Egyiptom energetikai minisztere megállapodott szíriai kollégájukkal, hogy Bejrút Szírián keresztül fog egyiptomi gázt és jordániai áramot importálni. Irak, Omán és Algéria is szorgalmazza, hogy vegyék vissza az országot az Arab Ligába.