Órákon belül lecsaphat az idei év eddigi legnagyobb vihara Késő délután heves zivatarokra, felhőszakadásra és jégesőre lehet számítani. Akár öt centiméteres jég is eshet, a viharos széllökések a 90 kilométer per órás sebességet is elérhetik, és 50 milliméter eső is várható.