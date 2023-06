Az orosz-ukrán háború 476. napja – friss hírek

Odessza elleni rakétatámadást indított Oroszország kedd reggelt, melynek az ukrán hatóságok szerdai közlése szerint 3 halálos áldozata és 13 sebesültje volt. Noha a légvédelem két orosz Klibr rakétát el tudott hárítani, apolgári infrastruktúra elleni támadásokból volt ami célhoz ért.

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Várhatóan meglátogatja a zaporizzsjai atomerőművet Rafael Grossi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője, hogy felmérje az erőművel kapcsolatos kockázatokat. Grossi kedd este Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott zaporizzsjai útja előtt, hogy

megvitassák a hűtővíz tárolójának kérdéseit a kahovkai gát felrobbantását követően.

Grossi szerint ez tovább bonyolítja az erőmű biztonságának amúgy is bizonytalan helyzetét, ugyanakkor arról is beszélt, hogy azonnali veszély nem áll fent, ugyanis legalább több hétre elegendő hűtővíz áll rendelkezésre és annak kiürülése után is van alternatívája az újratöltésnek, például a talajvíz szivattyúzásával – írja a The Guardian.

Újabb katonai segélycsomagot jelentett be 325 millió dollár értékben az amerikai kormány kedden az ukrán csapatok számára, melyben többek között 15 Bradley harcjármű is található, míg Ngy-Britannia 115 millió dollár értékű légvédelmi támogatásról határozott.

Mindezeken túl megerősítést nyert, hogy az ukrán csapatok kedden felszabadították a Neszkucsne falvát az ellentámadásuk során.