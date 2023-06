Az orosz–ukrán háború 483. napja – friss hírek

Az ukrán hadsereg egyre nagyobb területet foglal vissza az oroszoktól Melitopol és Berdjanszk felé, a zaporizzsjai régió déli részén – erről az ukrán fegyveres erők vezérkarának szóvivője, Andrij Kovaljov beszélt.

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Részleges sikereket értek el, egyre nagyobb teret hódítanak vissza

– közölte Kovaljov. Hozzátette, hogy többek között Mala Tokmachka és Robotyne településeket sikerült visszahódítani.

A keleti fronton az ukránok továbbra is fel tudják tartani az orosz előrenyomulást. A donyecki Lyman közelében a hírek szerint különösen heves harcok alakultak ki.

A brit védelmi minisztérium közleménye szerint az oroszok igyekeznek egy stabil védelmi vonalat felállítani a déli front mögött, a Krím-félszigetnél. Az elemzésük szerint Moszkva tart tőle, hogy az ukrán sereg közvetlen csapást mérhet a Krímre.

Oroszország továbbra is kiemelt politikai prioritásnak tekinti a félsziget feletti ellenőrzés fenntartását

– áll a minisztérium közleményében.

Aláaknázták az oroszok a zaporizzsjai atomerőmű hűtőrendszerét Az ukrán katonai hírszerzés szerint a kahovkai gát felrobbantása előtt pedig elvezényelték a közeli orosz csapatokat.

A brit kormány szerdán bejelentette, hogy 3 milliárd dolláros Világbanki hitelgaranciát nyújtott Ukrajna gazdasági stabilitásának megerősítése érdekében.

A déli és a keleti fronton kívül Oroszország területén is támadásról szólnak a hírek. Orosz források szerint a légvédelem két ukrán drónt lőtt le Moszkva megyében. Korábban május 30-án az ukránok 8 drónnal is berepültek az orosz légtérbe, azonban ezeket is sikerült megsemmisíteni.