Az időjárás mozgatja most a terményárakat, és mivel egyre gyakoribbak a negatív hírek, a vájt fülű hírolvasók már gyanakodhatnak arra, hogy emelkedés előtt állnak az árak – írja elemzésében Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője.

Módosul a Földforgalmi törvény: jó hírek a pályakezdő gazdáknak

A Földforgalmi törvény módosításáról is döntött a napokban az Országgyűlés, érdemi változásokat hozva ezúttal is a földszerzés szabályaiba. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára a pályakezdő gazdákra vonatkozó szabályokat mutatja be cikkében.