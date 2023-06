Egyre élesebb a harc Prigozsin és Sojgu között: tényleg félhet Moszkva a Wagner-csoporttól?

Tovább folytatódik a torzsalkodás az orosz reguláris hadsereg és a Wagner-csoport között, miután az utóbbi egységeit is szeretnék a hadügyminisztérium irányítása alá rendelni. A magánhadsereg élén álló Jevgenyij Prigozsin szerint azonban a hadügyminisztérium utasítása visszafelé sült el, és a szerződés aláírására való felszólítás után a szokásosnál két és félszer többen jelentkeztek a Wagnerhez.

Fotó: AFP

Az Institute for the Study of War (ISW) értékelése szerint azonban Szergej Sojgu hadügyminiszter rendelete a magánhadseregek formális kontroll alá vonásáról nem csupán hatalmi harcról szól, de az ukrán ellentámadásra való felkészülést is segíti. A think tank ugyanakkor idéz egy Wagner-közeli katonai bloggert is, aki szerint a rendelet legalizálja a zsoldoscsapatok elpusztítását és a hadügyminisztérium számára

lehetővé teszi, hogy elapassza a Wagnerek küldött lőszerek, egészségügyi és katonai felszerelés áramlását.

Az orosz törvényhozás, a duma védelmi bizottságának egyik tagja szerint sem engedélyezi a továbbiakban az önkéntesek részvételét a háborúban, amennyiben nem írják alá a hadsereg szerződését. Ezzel a Wagner részvétele illegálissá válhat a frontvonalakon. Ugyanakkor a hadügyminisztériummal kötött szerződés eredményeként a katonák tovább maradhatnak a fronton, hiszen az tovább tarthat, mint a Wagnerrel élő szerződés. Az év elején a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok milíciáit a hadsereg már a saját felügyelete alá vonta hasonló lépésekkel.

Sojgu és a hadsereg pozícióját pedig erősítheti, hogy az ukrán ellentámadással szemben az orosz hadsereg eddig többé-kevésbé sikeresen védekezett. A magánhadseregek formalizálása és irányításuk központosítása az ISW szerint katonailag indokolt, hiszen

lehetővé teszi, hogy Oroszország szükség szerint átcsoportosítsa az egységeit.

A think tank azt is megjegyzi, hogy a csecsen harcosokat vezető Ramzan Kadirov igyekszik a hadügyminisztérium oldalára állni és távolságot tartani Prigozsinnal szemben. A csecsen vezető a hadügyminisztériummal kötött szerződés előnyeit is ecsetelte a közelmúltban.